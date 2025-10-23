Partirà il 28 ottobre la campagna itinerante di prevenzione oncologica promossa dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. L’attività sarà realizzata attraverso “Il Camper della prevenzione”, un’iniziativa che mira a semplificare l’accesso ai test di screening di primo livello, offrendo ai cittadini la possibilità di sottoporsi gratuitamente agli esami direttamente nel proprio Comune.

Un lavoro di squadra per la salute pubblica

Il progetto coinvolge i dipartimenti di Scienze radiologiche, Materno-infantile e Diagnostica di laboratorio, insieme ai distretti sanitari, in un’azione integrata coordinata dal direttore sanitario Giovanni Francesco Di Fede. L’obiettivo è potenziare la rete territoriale della prevenzione e promuovere una cultura della salute attraverso attività capillari e inclusive.

Le tappe del Camper della prevenzione

Il tour inizierà a Misterbianco, martedì 28 e mercoledì 29 ottobre, in piazza Milicia. Il 30 ottobre il camper farà tappa a Motta Sant’Anastasia in piazza Mercato, mentre a Catania sosterà il 31 ottobre in piazza Verga, il 3 novembre in piazza Palestro e il 4 novembre in piazza Ettore Majorana.

Le parole del direttore generale Laganga Senzio

“La prevenzione oncologica rappresenta una delle priorità della nostra politica sanitaria – ha dichiarato il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio – perché è lo strumento più efficace per tutelare la salute e salvare vite umane. È un’opportunità che nasce dalla partecipazione di tutti, ed è questo lo spirito della campagna, che mira a coinvolgere l’intera comunità.”

Un progetto integrato per la prevenzione

L’attività è promossa dall’UOC Prevenzione malattie cronico-degenerative – Screening oncologici, diretta da Renato Scillieri, e rientra nel programma delle “Giornate della Prevenzione 2025”, curate dal Dipartimento di Prevenzione guidato da Antonio Leonardi. Un impegno congiunto che conferma la centralità della prevenzione nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini