Assegno Unico 2025: L’INPS, con la circolare n. 33/2025, ha comunicato le nuove disposizioni relative all’Assegno Unico Universale per i figli a carico, previsto dal Decreto Legislativo 230/2021. Gli importi sono stati rivalutati dell’+0,8% in base all’adeguamento Istat. Per ottenere l’assegno aggiornato in base alla propria situazione familiare, è fondamentale presentare una nuova DSU entro il 30 giugno 2025. Chi ha già fatto domanda negli anni passati non dovrà ripresentarla, salvo modifiche. In assenza di un nuovo ISEE, si riceverà l’importo minimo. La DSU può essere inviata online tramite il portale INPS, app mobile o tramite i patronati.

Assegno Unico 2025, come funziona

Con la circolare INPS n. 33/2025, l’Ente ha quindi fornito tutte le novità sull’Assegno Unico Universale per i figli a carico (DL 230/2021). Tra le principali indicazioni, è prevista, come già accennato, la rivalutazione degli importi in base all’ultimo adeguamento Istat, pari a +0,8%. INPS ha pubblicato nuove tabelle aggiornate, con tutti gli importi in vigore per l’anno corrente, validi a partire da marzo 2025.

DSU e ISEE: fondamentale inviare entro il 30 giugno

L’INPS raccomanda di presentare quanto prima la nuova DSU 2025, necessaria per l’aggiornamento dell’ISEE. L’invio può essere effettuato online tramite sito o app INPS, oppure tramite un patronato. Chi non aggiorna l’ISEE riceverà solo l’importo minimo previsto, mentre chi rispetta la scadenza potrà ottenere l’importo corretto in base al proprio nucleo familiare, con arretrati di marzo e giugno pagati dopo il 30 giugno 2025.

Assegno Unico 2025, domanda già presentata? Nessun obbligo di rinnovo

Per chi ha già inoltrato la domanda negli anni precedenti e non ha avuto decadenze o revoche, l’Assegno Unico sarà erogato d’ufficio. In assenza di modifiche, non è necessario presentare una nuova richiesta. Tuttavia, per evitare l’applicazione dell’importo minimo, resta obbligatoria la presentazione della nuova DSU per aggiornare il proprio ISEE entro la scadenza fissata. Si può procedere in modalità ordinaria o precompilata, con autorizzazione di tutti i componenti maggiorenni del nucleo.