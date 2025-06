Il Comune di Trapani ha pubblicato un nuovo concorso pubblico rivolto agli assistenti sociali, rappresentando un’importante opportunità di lavoro nel settore pubblico per chi è alla ricerca di concorsi in Sicilia. Il bando prevede la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di 8 nuove risorse, che saranno inquadrate nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Le domande possono essere presentate entro il 26 giugno 2025, esclusivamente tramite il portale inPA. Una selezione significativa per chi vuole intraprendere una carriera nel sociale all’interno della Pubblica Amministrazione siciliana.

Requisiti richiesti: chi può partecipare

Per partecipare al concorso del Comune di Trapani è necessario essere in possesso dei requisiti generali previsti per i concorsi pubblici, tra cui cittadinanza italiana o europea, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici e idoneità psico-fisica. Non devono esserci procedimenti penali in corso né condanne pregresse, e i candidati devono trovarsi in posizione regolare rispetto agli obblighi di leva.

A livello specifico, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio nell’ambito del Servizio Sociale (laurea triennale, specialistica o magistrale, diploma universitario o diploma abilitante), l’iscrizione all’albo professionale e la patente di guida di tipo B. Il concorso rappresenta un’ottima occasione anche per i giovani laureati che hanno recentemente concluso il percorso universitario in discipline sociali.

Concorsi Sicilia: selezione e modalità di candidatura

La selezione si articola in una possibile prova preselettiva (in caso di elevato numero di domande), nella valutazione dei titoli e in una prova scritta. Quest’ultima verterà su diverse materie, tra cui diritto degli enti locali, diritto amministrativo e pubblico, programmazione dei servizi sociali e metodologia del servizio sociale. È inoltre prevista una verifica della conoscenza della lingua inglese e dell’uso di strumenti informatici.

La domanda di partecipazione va inviata esclusivamente online attraverso il portale inPA. È richiesta anche la ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari a € 10,33. Per accedere al portale è necessario disporre di SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

Concorsi Sicilia: Informazioni utili e dove trovare il bando

Il bando completo può essere scaricato dal sito ufficiale del Comune di Trapani e dalla sezione dedicata del portale inPA. Tutte le successive comunicazioni relative al calendario delle prove saranno pubblicate almeno 15 giorni prima dello svolgimento, sia sul sito istituzionale che sul portale inPA.

Per chi è interessato ai concorsi Sicilia, questo bando rappresenta una concreta possibilità di stabilizzazione lavorativa in un ambito tanto delicato quanto essenziale, come quello dell’assistenza e del servizio sociale sul territorio.