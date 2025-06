Eventi Catania: Il mese di giugno 2025 porta con sé un ricco calendario di eventi Catania e dintorni, pensati per soddisfare tutti i gusti: dagli amanti della tradizione siciliana, agli appassionati d’arte, fino ai curiosi dello shopping sostenibile. Ecco tre appuntamenti da non perdere.

Eventi Catania: Festa della Granita Artigianale Siciliana a Pedara

Amata in tutta l’isola, la granita siciliana sarà la protagonista assoluta dal 13 al 15 giugno 2025 a Pedara, in Piazza Don Bosco, durante l’attesissima Festa della Granita Artigianale Siciliana.

L’evento celebra uno dei dolci simbolo dell’estate isolana con degustazioni gratuite, show cooking dal vivo, musica, animazione per bambini e una vivace area dedicata agli artigiani locali. Un’occasione unica per assaporare diverse varianti di granita, dal classico limone alla mandorla, passando per gusti innovativi e sorprese culinarie.

L’ingresso è gratuito e l’atmosfera sarà quella tipica delle feste di paese: familiare, gustosa e tutta da vivere.

Piazza Don Bosco, Pedara

Dal 13 al 15 giugno 2025

Ingresso libero

Eventi Catania: “Parti di Me” – Mostra di Matteo Raciti ad Acireale

Per gli amanti dell’arte, è in corso ad Acireale la mostra “Parti di Me”, prima personale in Sicilia dell’artista Matteo Raciti. L’esposizione è ospitata presso la Galleria Operà fino al 15 giugno 2025.

Un percorso suggestivo che raccoglie nove anni di ricerca artistica, tra opere intime, sculture in terracotta e marionette in cartapesta. Quattro i temi centrali dell’allestimento: introspezione, mitologia, mare e carnevale, in cui Raciti intreccia memoria personale, identità collettiva e impegno sociale.

Un evento che unisce arte visiva e riflessione sociale, offrendo una prospettiva inedita sul ruolo dell’arte come strumento di dialogo.

Galleria Operà, Corso Savoia 4, Acireale

Fino al 15 giugno 2025 – inaugurazione 30 maggio ore 18:30

Ingresso libero

Eventi Catania: King Colis al Centro Commerciale Porte di Catania

Dopo aver conquistato diverse città italiane, arriva per la prima volta in Sicilia King Colis, l’evento dedicato allo shopping sostenibile e misterioso, in programma dal 10 al 15 giugno 2025 al Centro Commerciale Porte di Catania.

Il format è originale e divertente: si acquistano pacchi chiusi a peso, senza sapere cosa contengano. All’interno, si possono trovare prodotti di ogni genere, da articoli hi-tech ad abbigliamento di marca, cosmetici, videogiochi e tanto altro. I prezzi sono contenuti e ogni acquisto diventa un gesto concreto per promuovere il riuso e ridurre gli sprechi.

Un vero e proprio evento pop-up, dove lo shopping incontra l’economia circolare, adatto a tutte le età.