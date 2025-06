L’autostrada A19, la principale arteria che collega Catania a Palermo, è ormai ridotta a un percorso ad ostacoli. Decine di cantieri aperti contemporaneamente la rendono non solo inadeguata agli standard minimi di sicurezza, ma anche estremamente pericolosa. La reale e tragica situazione in cui versa l’autostrada ha reso impraticabile percorrerla durante un normale giorni di festa. Secondo quanto riportato da “La Sicilia”, durante la giornata festiva del 2 giugno, migliaia di automobilisti e turisti sono rimasti bloccati per ore in lunghissime code.

I cantieri presenti

Sempre secondo “La Sicilia” lasciare Palermo in direzione Catania è ormai un percorso a ostacoli. Nella giornata del 2 giugno, per superare il cantiere attivo sul viadotto Perriera sono state necessarie, in media, due ore per percorrere appena dieci chilometri. Un tratto particolarmente critico, quello compreso tra Casteldaccia e Altavilla Milicia, congestionato da una gestione dei lavori che solleva più di una perplessità. Il cantiere in questione, avviato a settembre 2024, ha una data di completamento stimata per marzo 2026.

I disagi maggiori, tuttavia, si sono verificati al rientro verso Palermo. In un arco di pochi chilometri si concentrano due cantieri attivi: il primo, ancora sul viadotto Perriera, il secondo a Bagheria, dove sono in corso interventi per la sostituzione delle barriere di protezione su un tratto di circa un chilometro. Questo doppio restringimento ha causato code fino a tarda notte!

La denuncia di Schifani

I continui disagi, causati da cantieri infiniti e una gestione considerata inefficiente, stanno spingendo il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani a prendere provvedimenti drastici. Tra le ipotesi sul tavolo, c’è anche quella di revocare le deleghe ai due sub commissari che affiancano la gestione del progetto. Schifani ha discusso della questione direttamente con Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, l’ente responsabile degli appalti e dei lavori lungo la rete autostradale, compresa la A19.

Il problema non riguarda solo il tratto tra Palermo e Casteldaccia, anche nel tratto da Caltanissetta a Catania i cantieri si susseguono senza sosta.