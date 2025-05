Assegnazioni provvisorie docenti 2025/26: Concluse le operazioni di mobilità per i docenti di ruolo, si accende l’attenzione sulle assegnazioni provvisorie docenti 2025/26. Questa possibilità interessa in particolare coloro che, pur avendo richiesto il trasferimento, non l’hanno ottenuto e cercano una soluzione per avvicinarsi temporaneamente alla propria famiglia o affrontare particolari situazioni personali.

Assegnazioni provvisorie docenti 2025/26: Requisiti per la domanda

Per accedere alle assegnazioni provvisorie docenti 2025/26, è necessario rientrare in almeno uno dei seguenti casi elencati di seguito:

Ricongiungimento ai figli minori o affidati con provvedimento giudiziario;

Ricongiungimento al coniuge, all’unito civilmente o al convivente stabilmente;

Gravi esigenze di salute, documentate da certificazione sanitaria;

Ricongiungimento al genitore.

Tutti i motivi citati devono essere necessariamente documentati e aggiornati al momento della presentazione della domanda.

Assegnazioni provvisorie docenti 2025/26: Vincoli e deroghe: cosa cambia

Il vincolo triennale si applica quindi ai docenti immessi in ruolo dall’a.s. 2023/24, ma sono previste deroghe importanti. In particolare, non sono soggetti al vincolo:

I docenti in sovrannumero o esubero;

Chi rientra nelle tutele della legge 104/92;

I genitori con figli di età inferiore a 12 anni

Sono ammesse anche deroghe per chi assiste familiari disabili conviventi o rientra in particolari categorie protette. Sarà fondamentale verificare cosa verrà recepito nel nuovo contratto integrativo sulle assegnazioni.

Precisiamo che nel recepire le suddette deroghe di al CCNL 19/21, il CCNI 25/28 sulla mobilità ne ha ampliata una (la prima: figlia di età inferiore a 16 anni, invece che a 12) e ne ha aggiunta un’altra, ossia figli di genitori over 65.

Domanda di assegnazione: chi può presentarla

I docenti assunti negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 potranno presentare domanda provinciale se in possesso dei motivi previsti. L’assegnazione provvisoria interprovinciale, invece, sarà concessa solo se si rientra in una delle deroghe contrattuali.

Un caso particolare è quello dei docenti assunti da GPS sostegno prima fascia, i quali – se confermate le disposizioni dell’a.s. 2024/25 – potranno accedere alle assegnazioni pur non essendo ancora a tempo indeterminato, a determinate condizioni.