L’Aeroporto di Catania compie un passo significativo verso la sostenibilità ambientale ottenendo il Livello 3 del programma Airport Carbon Accreditation, il prestigioso riconoscimento internazionale promosso da ACI – Airports Council International. A darne notizia è SAC, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, che sottolinea come questo traguardo rappresenti un importante risultato nella strategia ambientale intrapresa dallo scalo siciliano. Il Livello 3 attesta non solo la riduzione delle emissioni dirette di CO₂, ma anche il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate nella gestione delle emissioni generate dalle attività aeroportuali.

Collaborazione e pratiche green: la chiave del successo

Nel comunicato ufficiale, SAC evidenzia come il raggiungimento del Livello 3 sia frutto di una sinergia tra il gestore aeroportuale, i partner commerciali, le compagnie aeree, i fornitori e le istituzioni locali, tutti impegnati nell’adozione di pratiche sostenibili e nella condivisione di una visione comune: ridurre l’impatto ambientale del trasporto aereo. L’adesione al programma di certificazione ha permesso di monitorare, pianificare e attuare una serie di azioni concrete per l’efficienza energetica, la riduzione delle emissioni e l’ottimizzazione dei consumi, in linea con gli obiettivi climatici fissati a livello globale.

Prossimi obiettivi: verso il Livello 4

La società comunica inoltre di aver già avviato le procedure per accedere al Livello 4 del programma, che rappresenta uno stadio ancora più avanzato e complesso. Questo livello richiede un’integrazione più profonda delle strategie di sostenibilità ambientale nei processi aziendali, oltre alla dimostrazione di una riduzione effettiva e quantificabile delle emissioni nel tempo. Il percorso dell’Aeroporto di Catania verso la decarbonizzazione è quindi in piena evoluzione e rafforza il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama aeroportuale italiano ed europeo per quanto riguarda le politiche ambientali e l’impegno nella lotta al cambiamento climatico.