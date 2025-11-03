Quella di ieri è stata un’ennesima giornata difficile per la viabilità nelle aree di accesso all’aeroporto di Catania Fontanarossa! Sono state infatti registrate lunghe code e numerosi rallentamenti nelle principali arterie di collegamento. A creare caos lungo le strade l’elevato flusso di passeggeri diretti allo scalo etneo, complice anche il traffico dei rientri e delle partenze dopo la Festa di Ognissanti, ma a rendere ancora più critica la situazione, la presenza della Fiera dei Morti, allestita nel parcheggio scambiatore Fontanarossa dell’Amts.

Il messaggio diffuso da Sac

La situazione di disagio ha spinto la Sac, società che gestisce l’aeroporto, a diffondere un avviso su tutti i suoi i canali social, invitando i viaggiatori in partenza a raggiungere lo scalo con largo anticipo.

Nella nota ufficiale del Sac si legge: “la viabilità intorno alle aree limitrofe all’aeroporto sta subendo congestioni dovute all’elevato numero di persone. Il traffico, legato anche alle festività di Ognissanti, potrebbe causare difficoltà nella circolazione. Invitiamo i passeggeri a programmare l’arrivo in aeroporto con un anticipo superiore al consueto. Il personale Sac è impegnato per garantire la regolarità delle operazioni e ridurre al minimo i disagi”.

La rabbia dei passeggeri

Pur di non perdere l’aereo, molti passeggeri, rimasti bloccati nel traffico, hanno deciso di scendere dalle auto e proseguire a piedi. Sui social si scatenano i commenti di chi è rimasto per ore e ore bloccato nel traffico. ne riportiamo di seguito qualcuno: ” vergogna, 10km a piedi con i bagagli in autostrada per non perdere l’aereo”, e ancora: “mi trovo nel bel mezzo di un girone infernale, all’uscita dell’ aeroporto di Catania, un notevole disagio per chi arriva e per chi deve partire, la colpa è della Fiera dei Morti che l’amministrazione comunale di Catania ha pensato bene di organizzarla a circa 300 metri dall’aeroporto, chi rimborserà i tanti viaggiatori che oggi perderanno l’aereo?”.

C’è anche chi suggerisce di investire sul traffico aereo di Comiso: “per non aumentare il traffico sia stradale che aeroportuale potrebbero fare incentivare l’aeroporto di Comiso”.