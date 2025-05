L’Arena Adua si prepara a riaprire le sue porte venerdì 30 maggio! Fondata nel 1972, questa storica arena continua a essere un punto di riferimento per gli appassionati del grande schermo o per chi vorrà godersi un’esperienza unica sotto il cielo stellato! Nel corso degli anni, l’Arena Adua ha saputo mantenere viva la tradizione del cinema estivo, proponendo una programmazione ricca e variegata, capace di coinvolgere, divertire e far emozionare tutti i suoi spettatori.

Il primo spettacolo gratuito

La serata inaugurale vedrà la proiezione di un capolavoro del cinema italiano: “La Ciociara”, diretto da Vittorio De Sica e interpretato da una magistrale Sophia Loren, affiancata da Jean-Paul Belmondo, Eleonora Brown, Andrea Checchi e Pupella Maggio. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Alberto Moravia, racconta la storia di Cesira, giovane vedova costretta a fuggire da Roma insieme alla figlia durante gli anni della Seconda guerra mondiale, cercando rifugio nel paese d’origine.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 e l’ingresso sarà gratuito!

Riapre anche l’Arena Argentina!

All’Arena Argentina si partirà oggi, mercoledì 28 alle ore 20.45, con un capolavoro intramontabile: “Notorious”, il film che François Truffaut definì “l’essenza del cinema di Hitchcock”.

La programmazione è già disponibile sul sito ufficiale! Il calendario, già disponibile fino al 30 giugno, si presenta ricco e variegato. Spazio ai grandi maestri del cinema mondiale, alle ultime uscite internazionali e alle rassegne tematiche. Tra gli appuntamenti da non perdere, la rassegna “8 Sfumature di Noir”, con capolavori firmati da Orson Welles (L’infernale Quinlan), Roman Polanski (Chinatown), i fratelli Coen (Blood Simple), Robert Altman (Il lungo addio), non mancheranno titoli come “Notte prima degli esami”, “Nonostante” di Valerio Mastandrea e il documentario “Berlinguer – La grande ambizione” di Andrea Segre. L’ultima pellicola di giugno sarà un cult senza tempo: “Paris, Texas di Wim Wenders”.