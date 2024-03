Eventi Catania: ultimo weekend d’inverno tra vintage, cinema e arte

Eventi Catania, cosa fare nel fine settimana che precede l'arrivo della primavera: le mostre, gli eventi a Catania e in provincia.

Eventi Catania per questo weekend, tra oggetti d’altri tempi e film vincitori d’oscar, mostre d’arte e un pizzico di religiosità ci muoviamo tra il sacro e il profano in questi tre giorni conclusivi della seconda settimana di marzo.

Eventi Catania: Vintage Market

Sabato e domenica 16 e 17 marzo: moda d’altri tempo, ecosostenibilità e regali unici. Dove si trova tutto questo? naturalmente a Catania, al Vintage Market al Teatro di Piazza Scamacca. Sabato sarà possibile recarsi dalle 15:00 alle 22:00, domenica dalle 11:00 alle 20:00. Ma non solo capi e accessori di secondo hand: l’aperitivo del sabato sera e il brunch della domenica vi aspettano. Ad accompagnare il brunch uno swap party sulle note del dj set KVA.

Eventi Catania: Monu Gallery “Come in cielo così in terra”

il 17 marzo è l’ultimo giorno per poter visitare la mostra di Francesco Li Scalzi al Monu Gallery di Catania dal titolo “Come in cielo così in terra” , a cura di Vittoria Mascellaro. Cos’è il Monu Gallery? Per chi non lo conoscesse il Monu Gallery è uno spazio espositivo sul lungomare di Catania che ospita eventi e mostre d’arte contemporanea. Il direttore artistico p l’architetto Renato Basile che gestisce il sito del Monumento dei Caduti, sede appunto della galleria d’arte. La mostra gratuita è aperta dalle 17:00 alle 20:00 tutti i pomeriggi sino a domenica.

Eventi Catania: il fine settimana al cinema

È stata la settimana degli Oscar e per gli appassionati le sale cinematografiche di Catania non deludono. Tra i film candidati alle nomination e vincitori in programma troviamo: La sala dei professori, La zona d’interesse, Povere Creature, Past Lives, The holdovers, Il ragazzo e l’airone, ancora in sala il vincitore per eccellenza Oppenheimer.

Eventi Catania, gita fuori porta: Pasqua a Caltagirone

In provincia di Catania ci si avvicina già al clima pasquale con la Passione vivente di Cristo a Caltagirone. Alle 20:30 la tradizionale sacra rappresentazione per le vie del centro storico cittadino. La processione è dominata dalla gigantesca statua di san Pietro, di circa 3 metri di grandezza, che arriva a piazza municipio per incontrare Gesù Risorto e darne notizia alla Madonna. Un forte sentimento religioso accompagnato da arte, gastronomia e cultura, un’esperienza profondamente sentita e perfettamente preparatoria al clima della festività.