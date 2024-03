Giornate FAI primavera 2024: i luoghi da visitare in Sicilia

Giornate Fai primavera 2024 in sicilia; l'elenco completo dei luoghi da visitare nella nostra ridente Isola.

Giornate FAI primavera 2024: sabato 23 e domenica 24 Marzo 2024, si terranno le giornate del FAI di quest’anno. Ecco, nel dettaglio, i luoghi visitabili in Sicilia.

Giornate FAI primavera 2024 in Sicilia: Agrigento

La provincia Agrigentina con la valle dei Tempi attira da sempre un flusso di visitatori importanti, ma quali sono i luoghi della provincia che fanno parte della giornata FAI di primavera? di seguito l’elenco completo;

Alloggio Prefettizio e scala reale

Giardino Botanico di Agrigento

Villa Genuardi

Giardino Botanico della Kolymbethra

Come indicato nel sito del Fondo Ambiente Italiano, i luoghi saranno accessibili nelle giornate di Sabato e Domenica, e per nessuno dei luoghi Agrigentini è prevista una prenotazione ne un costo per le visite.

Giornate FAI primavera 2024 in Sicilia: Palermo

Per il capoluogo Siciliano sono previste diverse location per la giornata FAI. Ecco quali sono:

Chiesa di San Crispino e Crispiniano

Chiesa di San Michele Arcangelo

Museoo geologico Gemmellaro

Le carceri e il rifugio antiaereo di palazzo Marchesi

Rai sede Regionale

Chiesa di San Vito

Chiesa di Santa Maria Odigitria

Villa Belmonte

Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo, con visita tematica (Castelbuono)

Chiesa dell’Itria (Castelbuono)

Chiesa di San Francesco (Castelbuono)

Castello dei Ventimiglia-Museo civico (Castelbuono)

Musei di Villa Cattolica (Bagheria)

Per maggiori informazioni sui singoli luoghi vi invitiamo a visitare le pagine all’interno del sito di Fondo ambiente.

Le altre provincie Siciliane

Di seguito elencheremo gli altri luoghi convenzionati con il FAI per la giornate di primavera 2024:

Caltanissetta e provincia

Itinerario del Barocco sacro

Storia e natura tra querce secolari: museo civico e sughereta

Feudi del Pisciotto

Enna e provincia

Trekking urbano tra le memorie di pietra

Monte prestami

Casa Natale di San Felice da Nicosia

Ragusa e provincia

Chiesa Rupestre di San Nicolò Inferiore

I luoghi di Gesualdo Bufalino

Palazzo Grimaldi

Faro di Scoglitti e Museo del Mare

Trapani e provincia

Chiesa di San Pietro: parametri e argenti sacri

Giardino pantesco Donnafugata

La nave Marausa 2: restauro a cantiere aperto

I Florio e Marsala

Il Liberty: L’arte che sboccia

Chiesa, convento e catacombe dei Frati cappuccini

complesso monumentale di San Michele

Siracusa e provincia

La marineria siracusana tra storia e leggende

Messina e provincia

Itinerari tra le chiesette del centro storico di Patti

Chiesa bizantina S.Maria die Cerei

Chiesa madre di Rometta

Chiesa madre di Savoca

Dentro il tempio della giustizia: palazzo Piacentini

Chiesa di San Nicolò

I luoghi a Catania

Di seguito l’elenco dei luoghi visitabili a Catania. Per conoscere gli orari e i giorni di apertura, e le sedi riservate ai soci FAI, si rimanda al sito ufficiale.