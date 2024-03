Mandorlo in Fiore: via a treni speciali per raggiungere l’evento

In occasione della manifestazione del "Mandorlo in Fiore", saranno previste tratte ferroviarie straordinarie per raggiungere l'evento.

In occasione dell’evento Mandorlo in Fiore 2024, turisti e curiosi potranno usufruire di un numero maggiore di corse ferroviarie per raggiungere Agrigento. L’iniziativa è promossa dalla Regione Siciliana e dalle Ferrovie dello Stato. A partire da venerdì 15 fino a domenica 17 marzo, verranno aggiunti delle tratte ferroviarie straordinarie tra Agrigento Centrale e Aragona Caldare e fra Palermo Centrale e Agrigento Centrale.

Venerdì 15 sono previsti 6 servizi straordinari, 24 per il giorno successivo e infine 2 per domenica, che si aggiungono alle 38 corse già esistenti.

Nel fine settimana invece si potrà viaggiare a bordo del Mandorlo in Fiore Express al costo di 4 euro per ogni adulto passeggero, 2 euro per i minori di 12 anni e gratuito per i minori di 4. È possibile acquistare i biglietti sul sito di Trenitalia, app e biglietterie fisiche.

Secondo la Regione Sicilia, l’iniziativa vuole promuovere non solo il turismo nell’isola ma anche una modalità di trasporto più sostenibile e attenta all’ambiente. Per maggiori informazioni sulle tratte, consultare il sito di Trenitalia.