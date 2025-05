Etna Comics 2025: tredici edizioni e non sentirle! Il celebre festival internazionale del fumetto, torna a Catania dal 30 maggio al 2 giugno 2025, confermandosi ancora una volta come l’evento di riferimento per migliaia di appassionati di fumetti, giochi, cultura pop e tanto altro, che si danno appuntamento nelle storiche Ciminiere, con una formula sempre più ricca e coinvolgente. Nato nel 2011, il festival è diventato il più grande del Sud Italia, capace di attrarre visitatori da tutta la penisola e oltre grazie a un mix unico di ospiti internazionali, attività, concerti e spettacoli. Quest’anno, però, l’evento si rinnova e si espande, trasformando la città stessa in una festa a tema che coinvolge tre aree distinte, ognuna con un’anima diversa ma complementare. Per chi abbia voglia di immergersi e scoprire il mondo fantasy, ecco qualche dettaglio e curiosità in più sulla prossima edizione del festival.

Etna Comics 2025: tre zone per un’esperienza immersiva

Questa edizione segna una vera e propria rivoluzione per il festival, che si espande per la prima volta oltre le mura delle Ciminiere, sua location storica, distribuendosi in diverse aree di Catania, per coinvolgere tutta la città. La prima area, chiamata Asian Wave, si svolgerà in Piazza Giovanni XXIII, trasformata per l’occasione in un vivace angolo d’Oriente. Qui i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera ricca di colori e suoni, con street food tipici, stand di merchandising e un grande palco dedicato a spettacoli, contest e show ispirati alla cultura asiatica e pop giapponese.

Il cuore tradizionale di Etna Comics rimane alle Ciminiere, dove si concentreranno padiglioni dedicati a fumetti, giochi, cosplay e incontri con ospiti nazionali e internazionali. A questo si aggiunge l’area esterna di Piazzale Rocco Chinnici, trasformata in una vera e propria “giungla” di eventi e spettacoli continui, con tendostrutture e attività pensate per tutte le età.

La grande novità del 2025 è rappresentata dal Palazzo della Cultura, comodamente raggiungibile tramite una navetta gratuita. Qui i visitatori potranno godere di un ambiente più raccolto e tranquillo, dedicato alle mostre ufficiali del festival e a un’area giochi rilassante, pensata per offrire un’esperienza più intima e riflessiva rispetto alla vivacità delle altre zone.

Etna Comics 2025: ospiti illustri e omaggi speciali