Notte europea dei musei 2025: Sabato 17 maggio 2025 torna la Notte europea dei Musei, la manifestazione culturale promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata da UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM. L’iniziativa coinvolgerà musei, parchi archeologici e luoghi della cultura in tutta Europa, con aperture straordinarie in fascia serale a un prezzo simbolico. La Sicilia partecipa con entusiasmo anche a questa edizione, offrendo l’ingresso ai suoi principali siti culturali al costo di 1 euro.

Notte europea dei musei 2025

Numerose strutture siciliane aderiranno alla Notte europea dei Musei 2025, tra cui il Museo Salinas e Palazzo Abatellis a Palermo, il Teatro Antico di Taormina, il Museo Paolo Orsi a Siracusa, la Villa romana del Casale a Piazza Armerina, e i templi di Selinunte. Molti siti offriranno anche visite guidate, spettacoli e intrattenimenti speciali per valorizzare il patrimonio in un contesto serale suggestivo.

Cultura accessibile e partecipazione attiva

«Sosteniamo con convinzione questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato – perché crediamo che la cultura debba essere un’opportunità per tutti, in particolare per i giovani». L’obiettivo della Notte europea dei Musei 2025 è infatti quello di avvicinare il grande pubblico al patrimonio culturale, offrendo una modalità di fruizione diversa e coinvolgente. Per orari e dettagli sulle singole aperture, è consigliato consultare i siti web ufficiali dei musei o delle cooperative come CoopCulture.

Notte europea dei musei 2025: le aperture in Sicilia

PALERMO

Antiquarium e museo “Pirro Marconi” di Himera (con intrattenimento musicale)

Antiquarium di Solunto

Antiquarium di Monte Iato

Museo archeologico della Valle dell’Eleuterio presso il Castello Beccadelli Bologna

Terme arabe di Cefalà Diana

Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis

Palazzo Steri e la Vucciria, dalle 20.00 alle 23.00 (clicca sul sito di CoopCulture per prenotare il posto)

Museo archeologico regionale “Antonino Salinas”

Museo regionale d’Arte Moderna e Contemporanea “Palazzo Belmonte Riso”

Museo regionale Palazzo d’Aumale di Terrasini

Chiostro dei Benedettini di Monreale

Chiostro di San Giovanni degli Eremiti

TRAPANI

Ipogeo di Crispia Salvia (con visite didattiche guidate);

Museo del Parco archeologico di Lilibeo Marsala;

Parco archeologico di Segesta, dalle 19.30 alle 22.30

Alle 21.00 la visita guidata di CoopCulture “Segesta sotto le stelle” alla luce delle lanterne seguendo il filo della misteriosa città elima, forse fondata dagli esuli della lontana Troia sconfitta (biglietti acquistabili online – costo visita: 7 euro).

Parco archeologico di Selinunte, dalle 19.30 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.30)

Disponibile alle 21 “La luna sui templi di Selinunte”, visita guidata di CoopCulture tra mitologia, storia ed aneddoti sulla fondazione e lo sviluppo della città partendo proprio dal Tempio E. (biglietti acquistabilie online – costo visita: 7 euro).

AGRIGENTO

Museo archeologico regionale “Pietro Griffo”

CATANIA

Anfiteatro Romano

ENNA

Villa romana del Casale a Piazza Armerina

Palazzo Trigona della Floresta

Museo archeologico di Aidone

Museo archeologico di Palazzo Varisano

MESSINA

Museo regionale Accascina Messina, dalle 20.00 alle 23.00

Antiquarium di Milazzo, dalle 20.00 alle 23.00 con ingresso libero;

Area archeologica di Tindari, percorso lungo il decumano superiore dalle 20.00 alle 23.00;

Terme romane di Bagnoli (Capo d’Orlando), dalle ore 20.00 alle 23.00 con ingresso libero;

Halaesa Arconidea (Tusa) Antiquarium, Lapidarium e Chiesa di S. Maria delle Palate, dalle ore 20.00 alle 23.00

Teatro Antico di Taormina, dalle 21.00 alle 23.00

Antiquarium di Giardini Naxos, dalle 21.00 alle 24.00

RAGUSA

Museo archeologico Ibleo

Convento della Croce (Scicli)

SIRACUSA