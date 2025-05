Il 16 maggio alle ore 17:30, nella sede delle Biblioteche Riunite “Civica e Antonio Ursino Recupero” in via Biblioteca 13 a Catania, si terrà un evento promosso dalla Fondazione Salute e Cultura per affrontare un tema tanto delicato quanto importante: la salute delle donne. L’appuntamento ruoterà attorno alla testimonianza della scrittrice Tea Ranno, autrice del libro Avevo un fuoco dentro, che racconterà la sua personale battaglia contro l’endometriosi.

I protagonisti dell’evento

A guidare il pomeriggio sarà la giornalista Agata Patrizia Saccone, mentre l’introduzione sarà curata dal prof. Giuseppe Ettore, direttore del Dipartimento materno-infantile dell’ospedale Garibaldi e presidente della Fondazione “Salute e Cultura”.

Saranno presenti per i saluti istituzionali il sindaco di Catania Enrico Trantino e l’assessora alle Pari opportunità Viviana Lombardo. A dialogare con Tea Ranno sarà la giornalista Rosa Maria Di Natale.

La voce di Tea Ranno: “Avevo un fuoco dentro”

«Il 16 maggio avrò modo di raccontare la mia lunga guerra contro l’endometriosi – ha dichiarato Tea Ranno – una storia fatta di battaglie vinte e perse, di dolore, resistenza, diagnosi sbagliate e della disperazione di non essere creduta».

Il libro Avevo un fuoco dentro nasce, secondo l’autrice, dalla necessità di fare prevenzione e sensibilizzazione su una malattia spesso sottovalutata, invisibile, ma che compromette profondamente la qualità della vita di tante donne.

Grazie alla competenza del prof. Ettore e alla sua lunga esperienza, l’incontro sarà anche un momento di condivisione e informazione medico-scientifica, utile a comprendere meglio una patologia ancora oggi poco conosciuta e spesso diagnosticata troppo tardi.