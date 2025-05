Bonus giovani 2025: Il Bonus giovani 2025 è una delle principali misure previste dal Decreto Coesione per stimolare l’occupazione giovanile a tempo indeterminato. L’INPS, con la circolare n. 90 del 12 maggio 2025, ha fornito le istruzioni operative per accedere all’agevolazione contributiva. Si tratta di un importante incentivo rivolto a tutti i datori di lavoro privati, con l’obiettivo di incentivare l’inserimento stabile dei giovani nel mondo del lavoro.

In cosa consiste il Bonus giovani 2025

Il Bonus giovani 2025 prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 24 mesi e fino a 500 euro mensili per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato. In caso di assunzione all’interno delle Zone Economiche Speciali (ZES), il limite dell’esonero sale a 650 euro al mese.

L’incentivo riguarda anche la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Sono esclusi però i dirigenti, i contratti di apprendistato e i lavoratori domestici.

Chi può accedere al Bonus giovani 2025

Il Bonus è riservato ai giovani sotto i 35 anni che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Le assunzioni devono avvenire tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Possono usufruire dell’agevolazione le aziende che non abbiano effettuato licenziamenti strategici nei 6 mesi precedenti.

Come richiedere l’incentivo

A partire dal 16 maggio 2025, i datori di lavoro potranno accedere al sito dell’INPS, nella sezione “Portale delle Agevolazioni”, per compilare la domanda online. Il modulo richiede l’inserimento di dati aziendali, dettagli sul lavoratore assunto e caratteristiche del contratto.

L’incentivo è compatibile solo con alcuni bonus, perciò è importante verificare eventuali incompatibilità con altri sgravi in corso.

Chi resta escluso dal Bonus giovani 2025

Non potranno accedere al bonus:

Le aziende che hanno effettuato licenziamenti per ragioni economiche nei sei mesi precedenti.

nei sei mesi precedenti. Chi ha già usufruito di altri incentivi non cumulabili.

I contratti con categorie escluse (apprendisti, dirigenti, lavoratori domestici).

Il Bonus giovani 2025 rappresenta un’opportunità concreta per incentivare l’occupazione stabile e contribuire alla crescita del tessuto produttivo nazionale.