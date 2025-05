Concorso Camera dei Deputati: nuovi concorsi per entrare a far parte della Camera dei Deputati. Si è alla ricerca di nuove figure, nello specifico 65 segretari parlamentari. Il concorso è aperto a tutti i cittadini in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, senza limitazioni sul tipo di scuola o indirizzo frequentato. Non è richiesto alcun titolo universitario.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate esclusivamente per via telematica entro il 5 giugno 2025.Di seguito tutte le informazioni utili per partecipare al nuovo bando di selezione.

Concorso Camera dei Deputati, requisiti richiesti

Possono prendere parte al concorso per Segretari parlamentari 2025 della Camera dei Deputati coloro che soddisfano i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 45 (tale requisito non è richiesto al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati);

(tale requisito non è richiesto al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati); idoneità fisica all’impiego valutata in relazione alle mansioni professionali;

all’impiego valutata in relazione alle mansioni professionali; godimento dei diritti politici;

assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione.

Ai candidati viene richiesto di possedere un diploma di scuola secondaria superiore, ottenuto presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto (è valido qualsiasi tipo di diploma di maturità).

Si informa che una quota di posti, pari a un decimo delle assunzioni totali, è riservata al personale di ruolo della Camera dei Deputati, che risulti idoneo e ottenga un punteggio finale non inferiore alla media dei punteggi conseguiti dagli altri candidati idonei.

Concorso Camera dei Deputati, come presentare domanda

La domanda per partecipare al concorso per Segretari parlamentari, indetto dalla Camera dei Deputati, deve essere inviata entro il 5 giugno 2025 esclusivamente online, utilizzando la piattaforma dedicata, a cui si può accedere tramite il link fornito in questa pagina. Per entrare nella piattaforma, è necessario effettuare l’autenticazione utilizzando SPID o CIE.

È consigliabile, in fase di partecipazione a un concorso pubblico, avere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), poiché le comunicazioni ufficiali possono avvenire tramite questo canale. Inoltre, ogni candidato è obbligato a pagare una quota di segreteria non rimborsabile, pari a 15 euro.

Concorso Camera dei Deputati, le prove previste

La prima fase della selezione è la prova selettiva, che consiste in un test composto da 80 quesiti a risposta multipla, la cui correzione avviene in maniera informatizzata. Successivamente, i candidati dovranno affrontare una prova scritta, che prevede la risposta a un questionario di 8 quesiti a risposta aperta, in cui verranno valutate le capacità di ragionamento e di esposizione. La prova pratica richiede l’utilizzo di un personal computer e ha come obiettivo la valutazione delle abilità nell’elaborazione di testi e dati. In particolare, i candidati dovranno dimostrare di saper acquisire testi tramite copiatura, elaborare documenti con il programma Word (versione 2021) e gestire dati utilizzando le funzioni avanzate di Excel (versione 2021). Infine, la prova orale consisterà in un colloquio, che servirà a completare la valutazione delle competenze del candidato e a verificarne l’aggiornamento culturale.