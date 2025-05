Boom di passeggeri nel mese di aprile presso l’aeroporto di Catania! Durante lo scorso mese si è registrata una significativa crescita nel numero di passeggeri, superando del 2,7% i dati dello stesso mese dell’anno precedente. In totale, sono stati 1.100.685 i passeggeri transitati, un dato che segna un passo avanti rispetto ai 1.071.178 dello scorso anno. Questa crescita non riguarda solo il traffico nazionale, ma soprattutto quello internazionale, che ha visto un notevole aumento dell’8,2%, raggiungendo i 454.147 passeggeri.

Le tratte più richieste e giorni di picco

Le tratte nazionali più frequentate sono state quelle verso le principali città italiane. Al primo posto Roma Fiumicino, che ha visto transitare 164.919 passeggeri, a seguire Milano Malpensa con 93.342, e infine in terza posizione Bologna con 51.282 passeggeri. I dati raccolti dimostrano come ogni anno Catania diventi sempre più un punto di riferimento, un vero e proprio collegamento tra il sud Italia e le principali metropoli. Ma non sono solo i voli nazionali a registrare numeri importanti: anche le tratte internazionali hanno fatto registrare cifre interessanti, con Malta in testa, con 30.563 passeggeri, seguita da Monaco di Baviera con 26.633 e Londra Gatwick con 25.602.

Ma il giorno con il maggiore afflusso di passeggeri si è registrato sabato 19 aprile, quando l’aeroporto ha raggiunto un picco di 42.958 transiti, un segnale che la domanda di viaggi aerei sta crescendo in modo consistente. Questi numeri sono un chiaro indicatore della ripresa del settore turistico e della crescente vitalità dell’aeroporto di Catania, che continua a essere un punto di riferimento per i viaggiatori locali e internazionali. Con l’aumento del traffico aereo, la Sicilia si conferma una destinazione sempre più attraente, sia per i turisti che per chi viaggia per motivi di lavoro.