Attivo da ieri il servizio ”

ASPConTe – Servizi Territoriali”, la nuova web app lanciata dall’Azienda Sanitaria Provinciale, pensata per semplificare l’accesso ai servizi sanitari da parte dei cittadini. Grazie a questa piattaforma digitale, è ora possibile svolgere in autonomia e in modo rapido, direttamente da casa e senza lunghe attese agli sportelli, alcune delle pratiche più richieste presso i Distretti Sanitari.

Attraverso pochi e semplici passaggi online, gli utenti possono:

Scegliere o revocare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta

Richiedere la fornitura di protesi, ausili e presidi sanitari

Presentare domanda per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario

Richiedere il rilascio o il rinnovo della Tessera Sanitaria

La web app rappresenta un importante passo avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici e risponde alla crescente esigenza di rendere la sanità più accessibile, moderna ed efficiente.

“Abbiamo concepito ASPConTe come un ecosistema digitale in continua evoluzione, pensato per semplificare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini – dichiara il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Laganga Senzio -. Con l’estensione della piattaforma ai Servizi Territoriali, proseguiamo il nostro percorso di innovazione, puntando su soluzioni digitali che migliorino l’efficienza e riducano i tempi di attesa. È un cambiamento che mette al centro il cittadino e valorizza le risorse del sistema”.

Le modalità non valide

A partire da oggi, tutte le modalità precedentemente utilizzate per l’invio delle richieste — incluse quelle trasmesse via e-mail o attraverso altri canali informali — sono da considerarsi disattivate. Le funzionalità della nuova web app “ASPConTe – Servizi Territoriali”, relative alla scelta o revoca del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, saranno disponibili a partire dal 19 maggio.

Per coloro che necessitano di assistenza o preferiscono un supporto diretto, restano comunque operativi gli Sportelli fisici dei Distretti Sanitari, accessibili negli orari di apertura previsti da ciascun ufficio.