Mercoledì 14 maggio, dalle ore 9 alle 13, il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania ospiterà l’evento “Terra, Cibo e Salute – taste, talk and listening event”. L’iniziativa è pensata per offrire uno spazio di confronto e ispirazione sui temi cruciali dell’alimentazione sostenibile, della tutela ambientale e del benessere collettivo. A prendere la parola saranno ricercatori, esperti, rappresentanti di associazioni e imprese attive nei settori agricolo, alimentare e ambientale, attraverso brevi talk della durata di cinque minuti ciascuno.

Sviluppo sostenibile e partecipazione attiva

Tutti gli interventi saranno orientati a evidenziare progetti e pratiche che si inseriscono nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, con un focus particolare sul Goal 5, relativo alla parità di genere. Tuttavia, l’iniziativa mira a toccare anche aspetti più ampi della sostenibilità ambientale e sociale. Il programma prevede inoltre momenti di interazione con il pubblico, promuovendo la partecipazione attiva e la condivisione di esperienze.

Musica, fotografia e sapori del territorio

Ad arricchire l’evento saranno intermezzi musicali e una mostra fotografica che ripercorre i temi affrontati durante la giornata. Non mancherà l’esposizione di prodotti e lavorazioni provenienti dalle realtà protagoniste dell’evento, offrendo così un’esperienza sensoriale completa: dal sapere al sapore, un’occasione per conoscere, ascoltare e assaporare il territorio in tutte le sue espressioni.