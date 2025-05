Meteo Sicilia: Sembra estate piena, anche se il calendario segna ancora maggio. In Sicilia l’anticiclone africano ha preso il comando del meteo, e lo farà almeno per tutto il weekend. A partire da venerdì, la Regione sarà avvolta da un’atmosfera tipicamente estiva: sole splendente, temperature in crescita e ventilazione quasi assente.

Meteo Sicilia, venerdì 2 maggio;

Si apre con condizioni di stabilità su tutto il territorio. Il cielo sarà per lo più sereno, con qualche raro velo di nuvole. Le temperature massime toccheranno i 28° gradi, mentre le minime notturne saranno in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. I venti si manterranno deboli, contribuendo a una sensazione di caldo asciutto e piacevole.

A Catania, in particolare, il venerdì sarà dominato dal sole: la massima si registrerà intorno alle ore 15:00 con 27°C, mentre all’alba la colonnina di mercurio si fermerà sui 15° gradi.

Sabato 3 maggio;

Il copione non cambia: l’alta pressione continuerà a dominare la Sicilia. La giornata sarà baciata dal sole dall’alba al tramonto, con cieli limpidi e temperature ancora in salita. Le massime toccheranno i 30 gradi, mentre le minime resteranno stazionarie.

Su Catania, il sabato comincerà con un cielo limpido, qualche lieve velatura nel pomeriggio, e si chiuderà con un tramonto sereno. Le temperature si manterranno tra i 17° e i 26° gradi, offrendo condizioni ideali per attività all’aperto, una passeggiata in riva al mare o un tuffo anticipato nella bella stagione.

Meteo Sicilia, domenica 4 maggio;

La Sicilia vivrà la giornata più calda del weekend. Le temperature potranno spingersi fino a 32° gradi nelle zone interne e pianeggianti, mentre sulla costa la temperatura rimarrà lievemente più bassa. Il sole continuerà a fare da padrone, seppur con qualche nube in più nella seconda parte della giornata, specie in serata.

Per Catania sarà una domenica da cartolina: il cielo sarà prevalentemente sereno, con leggere nuvolosità nel pomeriggio e qualche nube sparsa in serata. La città si scalderà fino a 29°C nel pomeriggio, regalando un assaggio d’estate anticipata a cittadini e turisti. Temperatura ideale per assistere all’evento incredibile che ospiterà la città di Catania proprio quel giorno, ovvero Catania Air Show 2025: strade chiuse e voli sospesi, ecco come cambia la città.