Un weekend tra mare, spettacolo e sicurezza: il cielo di Catania si prepara a tingersi di verde, bianco e rosso con le evoluzioni mozzafiato della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN). Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul grande evento del 3 e 4 maggio.

Un evento atteso

Catania torna a essere protagonista nel panorama degli eventi aeronautici italiani con il Catania Air Show 2025, prima tappa del calendario ufficiale delle manifestazioni dell’Aeronautica Militare. Sabato 3 e domenica 4 maggio, il lungomare della città si trasformerà in un enorme teatro a cielo aperto per accogliere le leggendarie Frecce Tricolori, simbolo dell’eccellenza Italiana nel mondo, come già introdotto nell’articolo Catania Air Show 2025: tornano le Frecce Tricolori, ecco quando.

Lungomare pedonalizzato per due giorni: viabilità rivoluzionata

Per garantire la massima sicurezza durante l’air show, il Comune di Catania ha disposto un’importante modifica alla viabilità urbana. L’intero lungomare di Ognina sarà chiuso al traffico nei seguenti orari:

Sabato 3 maggio : dalle 14:00 alle 19:30

: dalle 14:00 alle 19:30 Domenica 4 maggio: dalle 10:00 alle 20:00

Le strade coinvolte includono viale Ruggero di Lauria, piazza Franco Battiato (ex piazza Nettuno) e viale Artale Alagona, che diventeranno un grande boulevard pedonale affacciato sul mare.

Inoltre, il divieto di circolazione sarà esteso anche a via Testa e via del Rotolo, nel tratto tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno. Il blocco sarà valido per tutti i veicoli, ad eccezione di:

residenti;

mezzi di polizia e soccorso ;

e ; veicoli per la raccolta dei rifiuti;

biciclette;

taxi;

ospiti di strutture alberghiere della zona;

di strutture alberghiere della zona; mezzi diretti al parcheggio Europa e ai porti di Rossi e Ognina.

Mobilità alternativa e parcheggi straordinari: come arrivare all’evento

Con migliaia di visitatori attesi, anche da fuori regione, l’Amministrazione ha predisposto un piano speciale per l’accesso all’area dell’evento:

Parcheggio per pullman turistici davanti al centro fieristico “ Le Ciminiere”.

davanti al centro fieristico “ Zona di sosta per autovetture in via Aci Castello, in prossimità del centro commerciale.

in in prossimità del centro commerciale. Disponibilità completa del parcheggio davanti alla stazione ferroviaria di Catania Centrale.

Saranno inoltre installati bagni chimici lungo il percorso pedonale e dislocati numerosi volontari della Protezione Civile per supportare gli agenti della Polizia Municipale nel controllo del perimetro e nella gestione dei flussi pedonali.

Trasporto pubblico potenziato per domenica

Per ridurre l’afflusso di veicoli privati e agevolare il movimento dei visitatori, il sindaco Enrico Trantino ha richiesto il potenziamento dei servizi pubblici. In particolare:

Domenica 4 maggio , a partire dalle ore 14:00, sarà rafforzata la linea bus 935 .

, a partire dalle ore 14:00, sarà rafforzata la . La Metropolitana di Catania aumenterà la frequenza delle corse.

aumenterà la frequenza delle corse. In occasione della partita del Catania FC, in programma alle 20:00, la Metropolitana resterà aperta fino alle 23:30, facilitando il rientro anche a chi assisterà sia all’air show che all’incontro sportivo.

Fontanarossa si ferma per lo spettacolo

Una delle novità più impattanti riguarda l’attività dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, gestito da SAC. Per permettere lo svolgimento in totale sicurezza delle esibizioni aeree, lo scalo sarà chiuso per circa un’ora sia sabato che domenica, precisamente:

dalle ore 17:05 alle 18:10

Durante questo intervallo non saranno consentiti né decolli né atterraggi. Un’azione necessaria – spiegano da SAC – per proteggere lo spazio aereo durante le acrobazie e garantire la sicurezza sia dei piloti che del pubblico.

” Questa è una misura necessaria per permettere a tutti di assistere a uno spettacolo unico, che rende la nostra aeronautica militare riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo”.

SAC avvisa inoltre che alcuni voli potrebbero subire ritardi. I passeggeri sono invitati a contattare le compagnie aeree per aggiornamenti in tempo reale.