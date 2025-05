Bonus 2025: Nel 2025 lo Stato ha introdotto una serie di agevolazioni economiche rivolte ai nuclei familiari con un ISEE fino a 25.000 euro. Si tratta di misure pensate per alleggerire il peso delle spese quotidiane e incentivare comportamenti sostenibili. Tutti i bonus 2025 sono finalizzati a supportare le famiglie in ambiti diversi: bollette, infanzia, animali domestici e acquisti tecnologici.

Tutti i bonus 2025 per le utenze domestiche

Tra le misure più importanti spiccano il bonus bollette e il bonus luce. Le famiglie con un ISEE fino a 9.530 euro ricevono uno sconto automatico fino a 500 euro sulle forniture elettriche, mentre chi ha un ISEE tra 9.530 e 25.000 euro può ottenere 200 euro di sconto, sempre in automatico. Il bonus rifiuti 2025, invece, prevede una riduzione del 25% sulla Tari per chi ha un ISEE sotto i 9.350 euro.

Bonus 2025 per la famiglia: asilo nido e attività extrascolastiche

I genitori con figli sotto i tre anni possono accedere al bonus asilo nido, che copre le rette fino a un massimo di 3.000 euro. Per i figli tra 6 e 14 anni è previsto anche il bonus spese extrascolastiche, pari a 500 euro per attività sportive, culturali o formative, destinato ai nuclei con ISEE fino a 15.000 euro.

Bonus 2025, sconti per acquisti e spese veterinarie

Tra tutti i bonus 2025 figura anche il bonus elettrodomestici, con sconto fino al 30% per l’acquisto di dispositivi a basso consumo, per un massimo di 200 euro. Il bonus animali domestici consente invece di detrarre il 19% delle spese veterinarie fino a un tetto di 550 euro, per le famiglie con ISEE sotto i 16.215 euro.

Carta dedicata a te: aiuto automatico per le famiglie

Un altro strumento incluso in tutti i bonus 2025 è la Carta dedicata a te, una prepagata da 500 euro erogata automaticamente alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro. Può essere usata per acquistare beni alimentari, carburante o abbonamenti per i trasporti pubblici.