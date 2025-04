Lavoro Catania: tre grandi aziende cercano personale per i loro negozi di Catania. Si tratta di Sephora, Max Mara e Zangaloro, che offrono posizioni di lavoro diverse tra loro e che permetteranno ai loro candidati di poter scegliere quella più conforme al proprio carattere e interesse. Di seguito tutte le informazioni per potersi candidare ed i requisiti richiesti dalle singole aziende per le posizioni offerte.

Lavoro Catania, Zangaloro

Zangaloro è alla ricerca di addetti al banco per le sue sedi di Catania (Centro commerciale Le Porte di Catania) e San Giovanni la Punta (Parco commerciale I Portali). Si offre un contratto part-time a tempo determinato, con disponibilità a lavorare su turni. Tra i requisiti richiesti, è fondamentale la conoscenza delle norme HACCP, l’esperienza pregressa nel ruolo, e competenze nella gestione della cassa e degli ordini. L’addetto dovrà occuparsi della pulizia e del mantenimento del punto vendita, oltre alla gestione della caffetteria nella sede di San Giovanni La Punta, dove è prevista questa specifica attività. È inoltre importante essere flessibili con gli orari e orientati al lavoro di squadra, mentre ottime doti relazionali rappresentano un valore aggiunto. Il candidato ideale deve essere in grado di lavorare in un ambiente dinamico, con un forte focus sulla qualità del servizio e sull’efficienza operativa.

Lavoro Catania, Max Mara

Il negozio Max Mara di Catania è alla ricerca di un Sales Assistant da inserire nel proprio team con un contratto a tempo determinato della durata di 6-12 mesi. La posizione prevede una disponibilità a lavorare anche nei weekend e nei festivi. I requisiti principali includono una forte passione per la moda, attenzione ai dettagli, energia e proattività, nonché una buona predisposizione al mondo digitale. È fondamentale l’esperienza di almeno 3 anni nel settore abbigliamento, oltre alla conoscenza della lingua inglese. Max Mara offre un percorso di formazione in negozio e online per sviluppare competenze di vendita e prodotto, con la possibilità di crescere all’interno del gruppo. Il lavoro si svolgerà in un ambiente dinamico e stimolante. Tra i benefici aggiuntivi ci sono il bonus annuale, tredicesima, quattordicesima, sconto dipendenti, buoni pasto e ticket restaurant.

Lavoro Catania, Sephora

Sephora è alla ricerca di un Sales Advisor per il suo store al Centro Sicilia. La persona selezionata dovrà essere dinamica, problem solver e orientata al business, con una forte passione per il mondo beauty. Il ruolo prevede l’accoglienza dei clienti, offrendo loro un’esperienza di shopping unica e consulenze personalizzate in base alle esigenze. Inoltre, la figura dovrà supportare il direttore e gli specialisti nella gestione quotidiana, contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi di vendita e adattandosi a nuove strategie. Tra le altre responsabilità ci saranno la gestione del magazzino e delle consegne. È richiesta esperienza pregressa in ruoli analoghi, conoscenza dei principali KPI, agilità, dinamismo e orientamento ai risultati. È fondamentale una buona predisposizione al lavoro in team, diploma di scuola superiore e una buona conoscenza dell’inglese, con preferenza per il francese.