Un giovane di 24 anni è stato ucciso a colpi di pistola all’alba mentre si trovava ad una festa in una villa a San Gregorio di Catania. Secondo le prime ricostruzioni il presunto autore del delitto sarebbe il padre della vittima. Le circostanze esatte dell’accaduto sono ancora da chiarire. Sul luogo del tragico evento sono arrivati i soccorsi del 118 e i carabinieri, che stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Durante l’episodio, anche un altro giovane è rimasto ferito. Trasportato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania, fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita, nonostante le lesioni riportate.

In aggiornamento…