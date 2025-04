Bonus colonnine elettriche: a partire da oggi, 29 aprile, sarà possibile richiedere il bonus per le colonnine di ricarica domestiche, un incentivo rivolto a cittadini privati e condomìni. Il contributo, promosso dallo Stato, è destinato a chi nel corso del 2024 ha acquistato e installato un dispositivo per la ricarica di veicoli elettrici all’interno di abitazioni private o spazi condominiali. L’agevolazione copre fino all’80% delle spese sostenute, calcolate su quelle effettivamente ammesse. Di seguito tutte le info utili per richiederlo e i requisiti necessari!

Bonus colonnine elettriche, di cosa si tratta

Il bonus colonnine elettriche per uso privato è un incentivo statale pensato per i cittadini che decidono di installare infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. A gestirne l’erogazione è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE), che riconosce un rimborso pari all’80% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione delle colonnine.

L’importo massimo previsto è di 1.500 euro per le abitazioni private, mentre per le installazioni in ambito condominiale si può arrivare fino a 8.000 euro. L’agevolazione è stata introdotta dal DPCM del 4 agosto n. 1 ed è rivolta sia a singoli cittadini sia ai condomìni.

Bonus colonnine elettriche, come richiederlo

Le richieste per ottenere il bonus colonnine elettriche domestiche possono essere inviate online, esclusivamente tramite la piattaforma ufficiale di Invitalia, dalle ore 12:00 del 29 aprile 2025 fino alle ore 12:00 del 27 maggio 2025. Per accedere alla piattaforma, sarà necessario utilizzare SPID, CIE o CNS.

Per richiedere il bonus colonnine elettriche, i privati devono fornire: codice fiscale, documento d’identità, fatture d’acquisto e installazione, estratti conto, certificato di conformità e dati bancari. I condomini, oltre a questi documenti, devono presentare: codice fiscale del condominio, documento d’identità dell’amministratore, dichiarazione di conformità dei requisiti legali, delibera assembleare per i lavori sulle parti comuni, e la conferma che la delibera non è stata impugnata. Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda da inviare online tramite la piattaforma Invitalia.

Bonus colonnine elettriche, a chi spetta

Il nuovo incentivo per le colonnine elettriche è destinato esclusivamente ai cittadini privati, ovvero a soggetti non riconducibili ad attività d’impresa. In particolare, possono beneficiarne:

privati che installano delle colonnine elettriche nella propria abitazione;

che installano delle colonnine elettriche nella propria abitazione; condomìni, nel caso di installazione degli impianti di ricarica di veicoli negli spazi condominiali come specificati dall’articolo 1117 e dall’articolo 1117-bis del Codice Civile.

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica effettuate nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2024. Tra queste spese rientrano non solo l’acquisto del dispositivo vero e proprio, come una colonnina o una wall box, ma anche le operazioni legate alla sua installazione, comprese le opere necessarie per il corretto funzionamento, come l’allacciamento alla rete elettrica e gli interventi tecnici connessi. Tutti questi costi devono essere documentati e direttamente riconducibili all’infrastruttura installata per poter accedere al contributo previsto.