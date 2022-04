Bonus casalinghe 2022: a chi spetta

Bonus casalinghe 2022: di seguito le info utili su chi può richiederlo, in cosa consiste e come presentare domanda.

Bonus casalinghe 2022: gli italiani quest’anno potranno beneficiare di un nuovo bonus: non si tratta di un sostegno economico, ma offre la possibilità di partecipare a corsi di formazione gratuiti per migliorare le competenze digitali dei suddetti soggetti.

Bonus casalinghe 2022

Nel 2022 è stato istituito un fondo per chi ha deciso di dedicarsi alla propria famiglia e alle attività che concernano la cura della casa. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il Governo ha stanziato 3 milioni di euro per finanziare interventi formativi per casalinghe e casalinghi. Nel dettaglio, l’obiettivo della misura è quello di far acquisire a chi si occupa esclusivamente della cura della casa competenze digitali, in modo da poter usufruire dei servizi online e dei dispositivi digitali in autonomia e senza difficoltà.

I corsi di formazione

Per il bonus casalinghe 2022 i corsi, oltre ad avere una durata minima di 12 mesi e ad essere svolti esclusivamente in modalità telematica, dovranno riferirsi ad almeno uno sei seguenti ambiti: