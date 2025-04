Lavoro Catania: per questa settimana numerosissime opportunità di lavoro, diverse posizioni aperte nelle più grandi catene del territorio. Tra le offerte proposte: Decathlon cerca Sales Assistant, mentre Pandora sta cercando uno Store Manager per il suo negozio presso il Centro Sicilia. Inoltre, Tomarchio offre posizioni per addetti alla vendita presso il suo store in città a Catania. Di seguito gli annunci nello specifico e i requisiti richiesti per ciascuna posizione.

Lavoro Catania, Decathlon

Decathlon è alla ricerca di nuovi talenti per unirsi al suo team, in particolare per il ruolo di Sales Assistant. La figura selezionata avrà la responsabilità di accogliere e guidare i clienti nella scelta dei prodotti, utilizzando i canali di vendita fisici e digitali. Inoltre, dovrà garantire la disponibilità dei prodotti, gestire il layout e l’allestimento degli spazi di vendita, e collaborare con scuole e club sportivi sul territorio. Una parte fondamentale del ruolo prevede l’integrazione della strategia sostenibile 4R (riduco, riuso, riciclo, riparo) nelle attività quotidiane.

Il candidato ideale per questa posizione è una persona positiva, innovativa, con una forte attitudine al lavoro di squadra e in grado di prendere decisioni autonome. Il nuovo assunto avrà l’opportunità di crescere all’interno dell’azienda, grazie a un percorso di formazione continuo e al supporto del team. Il contratto offerto è un part-time di 20-24 ore settimanali, finalizzato all’inserimento stabile. Lo stipendio mensile lordo varia tra 805€ e 966€, in base all’orario settimanale. Inoltre, l’azienda offre inoltre numerosi vantaggi, tra cui sconti su prodotti Decathlon e la possibilità di partecipare a attività sportive aziendali.

Lavoro Catania, Tomarchio

Tomarchio sta cercando risorse ambiziose e dinamiche da inserire nel proprio team, nello specifico si cerca un addetto alle vendite. La figura ricercata dovrà avere una buona dialettica, empatia e una predisposizione al lavoro di squadra. È fondamentale che il candidato abbia una solida esperienza pregressa nel ruolo (2 anni) , preferibilmente nel settore della pasticceria o nel campo alimentare in generale. La conoscenza della lingua inglese rappresenta un requisito preferenziale. Il contratto di lavoro offerto potrà variare da part-time (27 ore settimanali) a full-time, con beneficio di straordinari, tredicesima, quattordicesima e maggiorazione per lavoro festivo.

Lavoro Catania, Pandora

Pandora Jewelry offre un’opportunità di carriera come Store Manager presso il centro commerciale Centro Sicilia di Misterbianco. L’offerta include un contratto a tempo indeterminato con inquadramento primo livello del CCNL Commercio e una retribuzione competitiva che va dai 33.000 ai 43.000 euro annui, in base all’esperienza pregressa. I benefit comprendono buoni pasto da 7 euro, premi e contest mensili, accesso a un sistema di welfare con vantaggi come voucher per matrimoni, nascite, adozioni e lauree, un giorno di ferie extra per il compleanno, sconti sui prodotti Pandora e varie convenzioni. Pandora ricerca candidati con esperienza pregressa nel settore retail, preferibilmente come Store Manager, Capo Reparto o Capo Settore.