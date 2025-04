Un grave incidente sul lavoro è avvenuto nella località di Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, dove un operaio cinquantenne, residente nella provincia di Catania, è precipitato da un’impalcatura mentre era sul proprio posto di lavoro, impegnato in diversi interventi edili. L’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa quattro metri, riportando numerosi traumi in diverse parti del corpo.

L’impatto della caduta

Al momento, la dinamica esatta dell’accaduto non è ancora stata chiarita, e sono in corso accertamenti per comprendere se l’incidente sia stato causato da un errore umano, da una mancanza di sicurezza sul cantiere, oppure da altre circostanze ancora da definire.

In seguito all’impatto, le condizioni dell’operaio sono apparse subito gravi, tanto da rendere necessario l’intervento di un elicottero del servizio di emergenza 118, che ha provveduto al trasporto d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo è stato preso in carico dai medici del Trauma Center dell’ospedale, dove è entrato in codice rosso per politrauma. Fortunatamente, nonostante la gravità delle ferite riportate, i sanitari hanno riferito che il paziente non sarebbe in pericolo di vita. Rimane però sotto stretta osservazione, mentre si attende l’evolversi del quadro clinico nelle prossime ore. Intanto, l’incidente ha riacceso l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri edili, dove simili episodi purtroppo continuano a verificarsi con preoccupante frequenza.