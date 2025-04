L’Arcidiocesi di Catania ha indetto un momento di preghiera per ricordare Papa Francesco e come il Pontefice abbia sempre guidato i fedeli a vivere a pieno i valori del Vangelo, sempre con fede, coraggio e amore. Si tratterà di un momento unico, il cui l’intera comunità si raccoglierà in preghiera in segno di comunione profonda.

Proprio per questo, oltre alla veglia avvenuta ieri sera verso le 19.30 in Cattedrale a Catania, vi sarà un ulteriore momento di raccoglimento previsto per mercoledì 23 parole , durante il giorno della memoria di San Giorgio. Sempre presso la Cattedrale della città, alle ore 19, si terrà la celebrazione della Santa Messa in suffragio di Papa Francesco.

Le parole del vicario generale

Il vicario generale dell’Arcidiocesi, don Vincenzo Branchina, ha ricordato che il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha invitato tutte le diocesi a far risuonare le campane a morto in segno di lutto per la scomparsa del Santo Padre. Questo gesto simbolico vuole richiamare i fedeli alla preghiera personale e al raccoglimento spirituale.

“Papa Francesco è stato profondamente amato da tutto il popolo – ha affermato don Branchina – e il suono delle campane rappresenta un appello a unirsi nel ricordo e nella preghiera, anche a distanza, in comunione d’animo e di fede”.