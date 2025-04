Concorso autisti Sicilia: l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha indetto un concorso per autisti di ambulanza. Verranno assunte 16 nuove risorse con profili di Operatore Tecnico Specializzato con contratto a tempo indeterminato. Possono partecipare persone in possesso di licenza media e le domande possono essere inviate entro il 14 maggio 2025. Di seguito tutte le informazioni necessarie.

Concorso autisti Sicilia, requisiti

Possono partecipare coloro i quali hanno i seguenti requisiti:

età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;

ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio; cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

– requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; idoneità fisica all’impiego;

all’impiego; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

dall’impiego presso una pubblica amministrazione; assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne;

che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o di condanne; aver assolto agli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985).

Ai candidati è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

Diploma di istruzione secondaria di primo grado;

5 anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso Pubbliche Amministrazioni, imprese private o enti del terzo Settore;

acquisita nel corrispondente profilo professionale presso Pubbliche Amministrazioni, imprese private o enti del terzo Settore; possesso di patente di guida B;

certificazione corso specifico OTSEA – Soccorritore II livello ovvero Attestato rilasciato secondo i dettami di cui al DD.AA. 25 marzo 2004 e 1961 e del 29 ottobre 2018 Regione Siciliana, da allegare, pena esclusione, alla domanda.

Concorso autisti Sicilia, come avviene la selezione

La selezione avverrà tramite la valutazione dei titoli e lo svolgimento di 2 prove d’esame:

una prova pratica: potrà consistere nella guida di un automezzo in dotazione dell’Azienda, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale, con simulazioni su strada o percorso precostituito con annesse manovre oppure, in alternativa, la medesima prova potrà svolgersi in forma scritta consistente in quesiti a risposta multipla e/o sintetica inerenti la conoscenza di nozioni di base riguardanti il profilo a selezione;

potrà consistere nella guida di un automezzo in dotazione dell’Azienda, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale, con simulazioni su strada o percorso precostituito con annesse manovre oppure, in alternativa, la medesima prova potrà svolgersi in forma scritta consistente in quesiti a risposta multipla e/o sintetica inerenti la conoscenza di nozioni di base riguardanti il profilo a selezione; una prova orale: consiste in un colloquio sulle materie attinenti l’attività professionale del Profilo oggetto del concorso.

Nell’ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e sarà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Concorso autisti Sicilia, come presentare la domanda

La domanda per partecipare al concorso dovrà essere inviata entro il 14 maggio 2025, esclusivamente in via telematica, tramite l’apposita piattaforma. Per accedervi bisogna essersi registrati con i propri dati anagrafici.

È utile possedere un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), poiché spesso le comunicazione vengono indirizzate qui.