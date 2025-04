Una giornata significativa per la viabilità siciliana: da oggi tornano completamente percorribili tutte le rampe dello svincolo di Enna sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Dopo mesi di interventi strutturali, il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario per i lavori sull’A19, Renato Schifani, insieme all’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha ufficialmente riconsegnato al traffico veicolare l’intera infrastruttura. Le rampe in direzione Palermo sono state riaperte oggi, mentre quelle in direzione Catania erano già state restituite alla viabilità lo scorso Ferragosto. L’opera si inserisce in un programma più ampio di riqualificazione di una delle principali arterie autostradali dell’isola.

Schifani: “Infrastrutture moderne per una Sicilia più connessa”

Nel corso della cerimonia, Schifani ha ribadito l’importanza strategica dell’A19, sottolineando come la riapertura dello svincolo rappresenti un concreto segnale di attenzione per il territorio ennese e l’intera Regione. «Restituire questa infrastruttura ai cittadini – ha dichiarato – è motivo di orgoglio. Si tratta di un ulteriore passo verso un sistema viario moderno, sicuro ed efficiente». Anche l’ad di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha evidenziato il valore dell’intervento come parte di un piano più ampio, che prevede investimenti per oltre 11,4 miliardi di euro in Sicilia, di cui 4,2 miliardi già destinati a opere in corso. Il miglioramento della viabilità e la sicurezza stradale restano priorità assolute per Anas e per le istituzioni locali.

Dati tecnici e prospettive future

Il rinnovato svincolo di Enna include due rampe in viadotto – 28 campate in direzione Palermo e 17 verso Catania – oltre a due rampe in rilevato e al viadotto “Euno”, che collega lo svincolo alla SS117 bis. I lavori hanno comportato la demolizione e ricostruzione di cinque campate con nuovi impalcati in acciaio, mentre le restanti strutture sono state consolidate e dotate di nuovi dispositivi sismici. Sebbene l’infrastruttura sia ora pienamente operativa, alcune lavorazioni secondarie – come la posa dei giunti di dilatazione e il completamento della pavimentazione drenante – verranno ultimate in orario notturno per evitare disagi al traffico. Il costo complessivo degli interventi ammonta a circa 24 milioni di euro e rientra nel più ampio piano da 913 milioni per il rinnovamento dell’intera A19, articolato in 64 interventi programmati.