La Regione Siciliana ha lanciato un bando da 2 milioni di euro per il miglioramento del trasporto scolastico. L’obiettivo è garantire un servizio più efficiente e sicuro agli studenti che vivono nei comuni siciliani, specialmente quelli più piccoli. La misura prevede il finanziamento per l’acquisto di nuovi scuolabus, che potranno essere utilizzati sia per il trasporto urbano che extraurbano, con la possibilità di coinvolgere anche associazioni di volontariato per una gestione più capillare e attenta.

Il diritto all’istruzione

L’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano, ha spiegato che il diritto all’istruzione non passa solo attraverso la qualità delle scuole, ma anche attraverso servizi di trasporto pubblico adeguati e accessibili. Con questo bando, la Regione Siciliana intende potenziare il trasporto scolastico, rendendo più facile l’accesso agli istituti scolastici anche per gli studenti dei piccoli comuni.

Il bando è destinato, in particolare, ai comuni siciliani con una popolazione fino a 15.000 abitanti, che non abbiano già ricevuto finanziamenti simili nel periodo 2023-2025, sia a livello regionale, nazionale che comunitario. L’importo massimo ammissibile per ogni comune è di 75.000 euro. Questo consente a numerosi comuni più piccoli, che spesso faticano a garantire il trasporto scolastico adeguato, di accedere a fondi importanti per migliorare il servizio offerto agli studenti

Come inviare la domanda

Le istanze di partecipazione devono essere inviate seguendo le modalità specificate nel bando, disponibile al pubblico tramite il link fornito nel sito ufficiale dell’assessorato regionale. I comuni interessati dovranno rispettare le scadenze previste e presentare la documentazione necessaria per poter ottenere i fondi.