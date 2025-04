Meteo Catania: La Pasqua 2025 si avvicina e molti si stanno chiedendo quale sarà il meteo a Catania per il lungo weekend festivo. Che si tratti di una gita fuori porta, una passeggiata sul lungomare o semplicemente un pranzo all’aperto in famiglia, conoscere in anticipo le previsioni meteo è essenziale per organizzarsi al meglio. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarsi in città durante le festività pasquali.

Meteo Catania, condizioni generali

Le ultime previsioni indicano che il Meteo Catania per il periodo di Pasqua 2025 sarà prevalentemente stabile e asciutto. Le giornate saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso, con assenza di precipitazioni e ventilazione generalmente debole o moderata dai quadranti orientali. Le temperature saranno in linea con le medie del periodo, offrendo un clima primaverile ideale per attività all’aperto.

Temperature e venti

Secondo i dati aggiornati, le temperature massime per il weekend di Pasqua si aggireranno intorno ai 21-23°C, mentre le minime notturne rimarranno fresche, tra i 12 e i 15°C. I venti soffieranno principalmente da est e sud-est, con intensità moderata nel pomeriggio, ma senza causare particolari disagi. Le condizioni del mare saranno generalmente buone, con moto ondoso in aumento solo in tarda serata.

Meteo Catania

Un altro dato interessante riguarda la qualità dell’aria, che si mantiene buona, con valori di PM10 e NO2 ben al di sotto delle soglie di attenzione. Inoltre, con circa 8110 Wh/mq di radiazione solare totale, gli impianti fotovoltaici domestici da 3kW possono produrre circa 19.5 kWh al giorno, rendendo le giornate di Pasqua ideali anche per il risparmio energetico.

Il Meteo Catania per Pasqua 2025 promette condizioni climatiche perfette per godersi la città, le spiagge e i paesaggi etnei. Nessun rischio di pioggia all’orizzonte, temperature piacevoli e aria pulita fanno di Catania una delle mete ideali per trascorrere le festività in serenità. Non resta che preparare il cestino da picnic o prenotare il ristorante preferito, e godersi la Pasqua sotto il sole della Sicilia.