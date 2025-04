Meteo Catania: Dopo una Pasqua dal tempo sereno, anche il Meteo Catania per Pasquetta 2025 lascia ben sperare per il capoluogo etneo. La giornata di lunedì 21 aprile si preannuncia ideale per le tradizionali attività all’aperto: gite fuori porta, grigliate con amici o una semplice passeggiata lungo la costa catanese. Analizziamo nel dettaglio le previsioni per chi ha scelto di trascorrere la Pasquetta in città o nei dintorni dell’Etna.

Meteo Catania, Previsioni Generali

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il tempo sarà prevalentemente stabile e asciutto per buona parte della giornata. Il cielo sarà poco nuvoloso, con assenza di precipitazioni significative nelle ore centrali. Solo in serata, intorno alle ore 20, è attesa una leggera pioggia (0.3 mm), classificata come modesta e di breve durata. Nulla insomma che possa rovinare i programmi del giorno.

Temperature e vento

Le temperature saranno in linea con le medie stagionali. Si partirà da una minima di 11°C al mattino fino a raggiungere una massima di 21°C nel primo pomeriggio. Il clima sarà piacevole e primaverile. I venti saranno deboli, con leggere raffiche provenienti dai quadranti orientali e nord-occidentali, tra i 4 e i 10 km/h, senza creare fastidi particolari. La quota neve è quindi in progressivo calo, passando dai 3330 metri notturni ai 2530 metri in serata.

Meteo Catania, mare e pressione

Il mare a Catania sarà calmo per tutta la giornata, con una temperatura superficiale di 16.1°C. Buone notizie anche per chi intende passare Pasquetta sulla costa o in barca. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011 mbar, segno di un’alta affidabilità nelle previsioni e di un contesto meteo favorevole.

Il Meteo Catania per Pasquetta 2025 promette quindi una giornata ideale per stare all’aria aperta. Con temperature miti, cielo sereno e venti leggeri, sarà l’occasione perfetta per godersi la primavera siciliana. Anche una breve pioggia serale non riuscirà a rovinare l’atmosfera di questa festività.