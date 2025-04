Per quest’anno le festività pasquali si prospettano come giornata all’insegna dell’allegria e anche del bel tempo, il sole splenderà alto nel cielo, le temperature saranno piacevoli. Una giornata perfetta per trascorrere la giornata passeggiando tra le vie del centro, scoprendo o riscoprendo le bellezze storiche e artistiche della nostra città, magari visitando uno dei tanti musei aperti per l’occasione. Una giornata all’insegna della cultura, da condividere con chi si ama o con amici che condividono la stessa passione per l’arte, la storia e la bellezza. Di seguito i musei in città aperti e i relativi orari dedicati alle visite.

I musei aperti a Pasqua

Tra i musei da poter visitare a Pasqua in città vi sono:

Museo Civico Belliniano : aperto al pubblico dalle 9:00 alle 13:00

Museo di Arte Contemporanea della Sicilia (MacS) : visitabile domenica 20 aprile e lunedì 21 aprile, dalle 10:30 alle 15:00

Museo del Cinema di Catania : aperto anche la domenica, con orario continuato dalle 9:00 alle 17:00 (ultimo ingresso alle 15:30)

Museo Storico dello Sbarco in Sicilia : aperto la domenica di Pasqua, dalle 9:00 alle 17:00 (ultimo ingresso alle 15:00)

Chiesa di San Nicolò l’Arena : visitabile gratuitamente dalle 9:00 alle 13:00

Mostra su Tolkien: ospitata al Palazzo della Cultura fino al 31 luglio 2025, aperta anche per Pasqua dalle 9:00 alle 19:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Un’occasione per scoprire l’universo del celebre autore de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit.

Quindi molti dei musei in città saranno aperti anche durante la domenica di Pasqua. Un’occasione unica da poter sfruttare! Le alternative non mancano, resta solo da scegliere e lasciarsi trascinare nel vortice suggestivo dell’arte.