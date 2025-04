Stipendi PA aprile 2025: Ad aprile 2025 arriva una nuova delusione per i lavoratori della Pubblica Amministrazione: lo stipendio sarà più basso del previsto. Il motivo? Ritardi nell’aggiornamento della piattaforma NoiPA, che ha causato il mancato inserimento del nuovo taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

I dipendenti pubblici, tra cui docenti, personale ATA, impiegati ministeriali e tecnici, riceveranno un netto inferiore fino a oltre 100 euro, proprio nel mese in cui si attendevano benefici fiscali.

Perché gli stipendi PA di aprile 2025 sono più bassi

Il nuovo sistema di riduzione del cuneo fiscale è entrato in vigore a gennaio 2025, con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale sui redditi medio-bassi. Tuttavia, il software NoiPA che gestisce i cedolini della PA non è stato aggiornato in tempo per recepire le nuove regole.

Questo significa che il bonus fiscale non sarà incluso negli stipendi PA di aprile, con un impatto concreto sul potere d’acquisto dei dipendenti pubblici. Una situazione che ha già fatto scattare l’allarme tra i sindacati.

L’allarme dei sindacati e le categorie coinvolte

La Flc Cgil ha diffuso una nota critica in cui denuncia apertamente il ritardo: “Il mancato adeguamento del sistema Noipa penalizza migliaia di lavoratori della scuola e della pubblica amministrazione. È inaccettabile che il Governo continui a colpire le fasce più deboli con ritardi tecnici mascherati da problemi burocratici.”

Il sindacato sottolinea inoltre che, con un’inflazione registrata al 17% e contratti pubblici ancora da rinnovare, ogni euro perso si traduce in un forte indebolimento economico. Oltre agli stipendi tagliati, ci sono ritardi nei pagamenti dei supplenti temporanei e un generale malcontento tra i dipendenti pubblici.

Prospettive e soluzioni per gli stipendi PA aprile 2025

È urgente un intervento governativo per ripristinare i corretti calcoli fiscali nei cedolini e restituire le somme mancanti nei mesi successivi. L’obiettivo deve essere quello di recuperare quanto non percepito e garantire che il taglio del cuneo fiscale venga effettivamente applicato.

Nel frattempo, è consigliabile che tutti i lavoratori della PA accedano al portale NoiPA per consultare il cedolino di aprile 2025 e controllare l’eventuale presenza di anomalie.