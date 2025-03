Pensioni aprile 2025: Le pensioni di aprile 2025 porteranno con sé novità importanti per milioni di pensionati italiani. Dall’accredito dei pagamenti agli aumenti previsti per alcune categorie, fino alle trattenute fiscali, ecco tutto ciò che c’è da sapere sul cedolino di aprile.

Pensioni aprile 2025: quando arriva il pagamento

Come ogni mese, l’INPS accredita le pensioni nel primo giorno bancabile. Per il mese di aprile 2025, il pagamento avverrà martedì 1 aprile sia per chi ha l’accredito su conto corrente che per coloro che ritirano l’importo presso gli uffici postali.

Per il ritiro in Posta, verrà seguito il consueto calendario suddiviso in base alla lettera iniziale del cognome:

A-C: martedì 1 aprile

martedì 1 aprile D-K: mercoledì 2 aprile

mercoledì 2 aprile L-P : giovedì 3 aprile

: giovedì 3 aprile Q-Z: venerdì 4 aprile

venerdì 4 aprile Cedolino pensioni aprile 2025: aumenti e trattenute

Dal 20 marzo 2025, sarà disponibile il cedolino pensionistico di aprile sul portale INPS. I pensionati potranno verificare eventuali aumenti, trattenute e variazioni della propria prestazione accedendo con SPID, CIE o CNS.

Alcune categorie beneficeranno di incrementi:

Invalidi totali con incremento al milione e over 70 con maggiorazioni sociali: aumento netto di 8 euro al mese, più arretrati pari a 32 euro.

con incremento al milione e aumento netto di 8 euro al mese, più arretrati pari a 32 euro. Pensionati con assegno minimo a Bolzano: importo mensile elevato a 1.000 euro dal 1° aprile.

Tra le trattenute applicate sulle pensioni di aprile 2025 si segnalano:

Addizionali IRPEF regionali e comunali 2024

regionali e comunali 2024 Acconto IRPEF comunale 2025, che proseguirà fino a novembre.

Rivalutazione pensioni e importi aggiornati

L’INPS ha confermato che l’indice provvisorio di rivalutazione per il 2025 sarà dello 0,8%, salvo conguaglio successivo. Tuttavia, alcune prestazioni di accompagnamento alla pensione, come isopensione, assegni straordinari e APE sociale, non subiranno alcuna rivalutazione.

L’assegno minimo salirà da 598,61 euro a 603,40 euro lordi, con maggiorazioni straordinarie che porteranno l’importo effettivo a 614,77 euro.

Come controllare l’importo della pensione di aprile 2025

I pensionati possono verificare il proprio cedolino accedendo al portale INPS e seguendo questi passaggi: