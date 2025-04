A partire oggi, martedì 8 aprile, viaggiare in autobus a Catania costerà un po’ di più. Il prezzo del biglietto da 90 minuti passerà da 1 euro a 1,40 euro. L’ Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.Acon comunica, attraverso i suoi canali ufficiali, che l’adeguamento dei prezzi del trasporto pubblico locale arriva dopo ben 13 anni di tariffa invariata. La modifica si inserisce nell’ambito della normativa regionale vigente e serve ad allineare la tariffa del capoluogo etneo a quella già in vigore nelle altre due città metropolitane siciliane, Palermo e Messina.

Un nuovo contratto con il Comune di Catania

L’aumento, reso obbligatorio dal nuovo contratto di servizio firmato con il Comune di Catania lo scorso dicembre, si accompagna tuttavia a un’offerta di abbonamenti tra le più vantaggiose d’Italia. Chi sceglie l’abbonamento annuale, infatti, potrà continuare a viaggiare su bus AMTS e treni della Metropolitana con soli 10 euro al mese. Un ritocco al rialzo peraltro ampiamente compensato dal costo di appena dieci euro al mese dell’abbonamento annuale, non solo per viaggiare con i bus AMTS, ma anche per muoversi con i treni della Metropolitana.

Tra le novità introdotte anche un aumento delle frequenze per molte delle linee AMTS e una rimodulazione di alcuni percorsi, con l’obiettivo di rendere il servizio su gomma sempre più efficiente, veloce e puntuale. L’Amministrazione comunale e l’azienda di trasporto puntano a offrire un’alternativa concreta all’uso dell’auto privata, migliorando l’accessibilità e la sostenibilità degli spostamenti urbani.

Come risparmiare con l’abbonamento

Introdotto anche un nuovo abbonamento, il “MetroBusCity”, valido per un anno al prezzo di 120 euro. Questo nuovo abbonamento, che equivale a soli 10 euro al mese, permette di viaggiare liberamente sia sui bus che sulla metro.L’iniziativa, voluta dal Comune di Catania in collaborazione con AMTS e FCE, mira a incentivare l’uso dei trasporti pubblici e a promuovere la mobilità urbana sostenibile. Inoltre l’Amts afferma che acquistando l’abbonamento si potrà quindi viaggiare ad con un costo giornaliero di soli 0,33 centesimi, gli utenti potranno spostarsi senza limitazioni.