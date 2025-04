In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il 2 aprile, l’Asp di Catania ha ospitato una conferenza dei servizi presso il Centro Autismo di via Tito Manlio Manzella. L’evento, presieduto dal direttore generale Giuseppe Laganga Senzio, ha coinvolto istituzioni locali, esperti del settore e associazioni di familiari, con l’obiettivo di potenziare la rete territoriale dei servizi per l’autismo. “L’aumento dell’incidenza del disturbo dello spettro autistico richiede risposte adeguate e un impegno concreto per garantire un’assistenza omogenea su tutto il territorio provinciale” – ha dichiarato Laganga Senzio, sottolineando l’importanza della sinergia tra enti pubblici e privati per costruire un futuro più inclusivo.

La sinergia tra istituzioni, associazioni e terzo settore

All’incontro hanno partecipato il direttore sanitario Giuseppe Angelo Reina e il direttore amministrativo Tamara Civello, che hanno ribadito l’importanza di un coordinamento efficace tra sanità, amministrazioni locali e terzo settore per migliorare la presa in carico e l’integrazione delle persone con autismo. Presenti anche i responsabili dei principali dipartimenti coinvolti nell’assistenza, tra cui Carmelo Florio (dipartimento di Salute Mentale), Alfia Ruggeri (Unità Operativa Autismo) e Giovanni Rapisarda (Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza). Oltre ai rappresentanti sanitari, hanno preso parte il sindaco di Sant’Agata Li Battiati, l’assessore alle Politiche Sociali di Catania e vari rappresentanti delle associazioni di familiari, tra cui “Un futuro per l’autismo” e “Autismo oltre”.

Eventi per sensibilizzare e coinvolgere la comunità

Le iniziative per la Giornata Mondiale dell’Autismo sono state molteplici. Il primo appuntamento si è svolto presso il Centro Autismo, dalle 9:30 alle 12:30, con attività dedicate alle famiglie per favorire la condivisione di esperienze e promuovere il valore della diversità. Il secondo appuntamento ha avuto luogo in piazza Viceré, dove alle 10:30 si è tenuto un flash mob con i ragazzi del centro diurno, seguito da attività di movimento e coordinazione corporea. La giornata si è conclusa con il suggestivo volo degli aquiloni azzurri, simbolo di libertà e di connessione con le persone autistiche, realizzati nei laboratori del centro.