La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo di livello arancione per la giornata di domani, 1 aprile, in relazione a condizioni meteorologiche avverse che interesseranno la provincia di Catania e altre aree della Sicilia Orientale. Secondo le previsioni, sono attesi temporali di forte intensità, con possibili nubifragi accompagnati da raffiche di vento molto forti provenienti dai quadranti settentrionali. Inoltre, si prevede un aumento dell’intensità del mare sui bacini meridionali, fatta eccezione per il mar Ionio, che risulterà relativamente più calmo.

In risposta a questo stato di preallarme, diverse amministrazioni locali stanno prendendo in considerazione la possibilità di sospendere le attività scolastiche per garantire la sicurezza di studenti e personale. In particolare, il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, ha disposto la chiusura di scuole, cimiteri e parchi pubblici. Provvedimenti simili sono stati adottati anche dai comuni di Aci Catena e Aci Bonaccorsi, che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici e le aree verdi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.

Si attendono ulteriori aggiornamenti da parte degli altri amministratori locali.