Pochi minuti fa si sarebbe verificato un grave incidente stradale lungo la tangenziale Ovest di Catania, poco prima dello svincolo per Misterbianco. Le cause sarebbe ancora da accertare ma secondo le prime ricostruzioni un tir con rimorchio, che procedeva in direzione Siracusa, avrebbe sbandato durante la marcia in salita, posizionando di traverso il pesante ed ingombrante cassone posteriore. La circolazione è al momento congestionata. Il sinistro è avvenuto all’altezza della rampa d’uscita che conduce alla strada statale 121. Sul posto è presente la polizia stradale e stanno accorrendo anche i mezzi di soccorso. Non è ancora chiaro se ci siano o meno dei feriti.

In aggiornamento…