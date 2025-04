La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo arancione per martedì 1 aprile, a causa di possibili temporali e nubifragi che potrebbero colpire la provincia di Catania e altre aree della Sicilia orientale. Le previsioni indicano piogge intense, forti raffiche di vento provenienti da nord e mari agitati nei bacini meridionali, fatta eccezione per lo Jonio.

A Catania, il sindaco Enrico Trantino ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei cimiteri, dei parchi comunali. Attraverso un post su Facebook il sindaco dichiara: “mi dispiace sempre chiudere le scuole con l’allerta arancione, comprendendo quali problemi crei alle famiglie. Ma in ragione delle informazioni che abbiamo ricevuto, dalle 12:00 sono previste copiose precipitazioni che ci inducono alla massima prudenza, data anche la condizione delle strade per effetto delle recenti piogge (attendiamo il decreto di finanziamento per cominciare una prima opera di riqualificazione della pavimentazione stradale) – scrive su Facebook il sindaco Trantino – Di conseguenza, stiamo per pubblicare l’ordinanza con cui disponiamo la sospensione delle attività didattiche per domani. Mi augurerei che i nostri ragazzi dedicassero non più di un’ora all’inutile dispendio di tempo sui social e un po’ di tempo alla lettura di Lo spazio umano di Alessandro Barbero o I ricordi di Marco Aurelio”.