Ferrovie dello Stato assume: Ferrovie dello Stato assume nuove figure professionali per rafforzare il team di Italferr, società del gruppo specializzata nella progettazione e realizzazione di infrastrutture ferroviarie. L’azienda è alla ricerca di assistenti lavori per opere civili da inserire all’interno della Direzione Operativa in diverse sedi in Italia, incluse Catania, Palermo, Roma, Milano e Torino. L’opportunità è rivolta sia a diplomati che a laureati con esperienza nel settore.

Ferrovie dello Stato assume: le posizioni aperte e i requisiti richiesti

Ferrovie dello Stato assume assistenti lavori con un contratto regolato dal CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, offrendo benefit aziendali, assicurazione sanitaria, welfare integrativo e possibilità di smart working. Questo garantisce una maggiore flessibilità lavorativa e una tutela economica e professionale per i dipendenti. La figura dell’assistente lavori svolge un ruolo chiave nel monitoraggio e nella supervisione delle attività di cantiere, garantendo il rispetto delle tempistiche, della qualità delle opere e delle normative di sicurezza.

Per candidarsi, è necessario essere in possesso di:

Diploma tecnico e/o laurea triennale o magistrale in Architettura, Ingegneria Edile, Ingegneria Civile o Ambientale, o Ingegneria dei Trasporti;

o magistrale in Architettura, Ingegneria Edile, Ingegneria Civile o Ambientale, o Ingegneria dei Trasporti; Esperienza di almeno due anni nella realizzazione o progettazione di opere infrastrutturali;

nella realizzazione o progettazione di opere infrastrutturali; Competenze tecniche in normative sui Lavori Pubblici e Sicurezza, materiali da costruzione e processi di realizzazione;

sui Lavori Pubblici e Sicurezza, materiali da costruzione e processi di realizzazione; Conoscenza software come Windows, Pacchetto Office, Autodesk Autocad e MS Project.

Costituiscono un plus:

Esperienza in lavori ferroviari;

Iscrizione all’albo professionale;

Abilitazione a Coordinatore per la Sicurezza (CSP e CSE);

Conoscenza di Team System CPM, Autodesk Revit, BIM360 e altri software BIM.

Come candidarsi all’offerta di lavoro

Per partecipare alla selezione, è necessario presentare la propria candidatura online entro il 28 aprile 2025 tramite il portale ufficiale di Ferrovie dello Stato all’indirizzo fscareers.gruppofs.it. L’annuncio rappresenta quindi un’interessante opportunità per tecnici e ingegneri in cerca di una carriera nel settore ferroviario, con possibilità di crescita professionale all’interno di un grande gruppo italiano.