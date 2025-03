Un episodio di violenza domestica si è verificato nei giorni scorsi nella zona di San Giuseppe La Rena, a Catania, dove un uomo di 47 anni è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie. L’intervento della polizia è stato richiesto dopo una segnalazione ricevuta dalla sala operativa: un uomo aveva trovato rifugio per un’amica nel giardino adiacente alla propria abitazione, per sottrarla alla furia del marito violento. All’arrivo degli agenti della squadra volanti della Questura di Catania, il 47enne è stato immediatamente rintracciato.

Il drammatico racconto della vittima e le ferite riportate

I poliziotti si sono quindi recati nel luogo dove la donna si era nascosta, trovandola accovacciata e dolorante, con evidenti segni di percosse su tutto il corpo. Aveva escoriazioni sui polsi e lividi su varie parti del corpo, a conferma delle violenze subite. Ancora in stato di shock, ha raccontato di essere stata aggredita dopo l’ennesima lite verbale con il marito. L’uomo, in un impeto di rabbia, l’aveva colpita con un bastone per poi afferrarla e strattonarla con forza. Solo grazie all’intervento del vicino, testimone dell’episodio, la vittima è riuscita a fuggire e a mettersi al sicuro. I sanitari, accorsi per prestarle soccorso, hanno riscontrato lesioni multiple su tutto il corpo e le hanno assegnato 30 giorni di prognosi.

Un passato di violenze e la denuncia all’aggressore

Durante la testimonianza, la donna ha rivelato di essere vittima delle continue violenze del marito, che si erano intensificate soprattutto dopo la sua uscita dal carcere, dove aveva scontato una pena per reati contro il patrimonio. Inoltre, l’uomo era già stato destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Catania nel novembre scorso per atti di violenza domestica sempre nei confronti della moglie. Dopo aver raccolto tutte le prove e le testimonianze, le forze dell’ordine hanno denunciato il 47enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, avviando le procedure per garantire la sicurezza della donna e impedire ulteriori episodi di violenza.