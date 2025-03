Le speranze di ritrovare ancora in vita il pescatore amatoriale di 44 anni, scomparso in mare nella serata di ieri nella zona di Ognina a Catania, si sono infrante questa mattina con il tragico ritrovamento del corpo. L’uomo sarebbe scivolato in acqua mentre si trovava sulla scogliera lavica per una battuta di pesca. Il mare agitato e le condizioni meteo avverse hanno reso particolarmente difficoltosa ogni possibilità di soccorso immediato. Il ritrovamento del corpo, avvenuto questa mattina, ha posto fine a una notte di speranze e angoscia.

Le difficoltose ricerche tra le onde

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto nella scorsa serata nel tratto di costa compreso tra piazza Nettuno ed il porto locale, precisamente in zona “Tavernetta”, mentre l’uomo si trovava impegnato in una battuta di pesca. Non appena è stato lanciato l’allarme, sono state attivate le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco e la polizia hanno perlustrato la costa da terra, mentre la guardia costiera ha battuto il tratto di mare interessato con mezzi nautici. Nonostante le condizioni proibitive, dovute alle forti piogge e alle onde alte, le ricerche sono proseguite per tutta la notte, con l’impegno costante delle squadre di emergenza. Questa mattina, le operazioni si sono intensificate con il supporto di un elicottero, che ha ampliato l’area di perlustrazione fino al golfo di Catania.

Il drammatico ritrovamento

Poche ore fa, il tragico epilogo: il corpo senza vita del pescatore è stato individuato dall’alto da un elicottero della guardia costiera impegnato in una perlustrazione dall’alto, nella zona della Plaia, a diversi chilometri dal punto in cui era stato visto l’ultima volta. La salma è stata recuperata e sono in corso le procedure di identificazione ufficiale. Al momento non emergono dettagli ulteriori sulla dinamica dell’incidente.