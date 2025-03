Novità in arrivo annunciate da SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e di Comiso. Nell’ambito di una strategia che mira a rilanciare quest’ultimo scalo, nella provincia di Ragusa, in occasione dell’imminente pubblicazione dei bandi per la concessione dei contributi destinati alle compagnie aeree per lo sviluppo e l’incremento del traffico passeggeri internazionali, l’AD Nico Torrisi ha comunicato importanti novità. L’ intenzione è chiara ed è quella di dare un futuro importante a questo scalo: “La pubblicazione di questi bandi rappresenta un’opportunità concreta per attrarre nuove compagnie aeree e incrementare il traffico passeggeri internazionale. Come SAC, il nostro obiettivo è rendere lo scalo di Comiso sempre più competitivo, rafforzandone, in sinergia con l’aeroporto di Catania, il ruolo strategico all’interno del sistema aeroportuale siciliano. Per questo motivo lavoreremo affinché tutte le risorse messe a disposizione grazie al sostegno del Governo regionale e del Presidente Schifani portino benefici tangibili per il territorio e per l’intera regione”.

L’ aeroporto di Comiso avrà a disposizione 3 milioni di euro l’anno per apportare dei benefici importanti e con l’obiettivo di favorire la connettività della Sicilia sud-orientale e stimolare il turismo e lo sviluppo economico del territorio anche attraverso il rafforzamento di una rete di trasporti intermodale. Di pari passo, infatti, deve avvenire lo sviluppo di strade, autostrade e collegamenti ferroviari.

Tra le novità più importanti, già una imminente: un volo diretto Comiso-Sharm el Sheik organizzato da un tour operator che opera anche su Catania e Palermo per la stessa rotta. Il collegamento sarà arrivo dal mese di aprile. Si attendono ulteriori novità successivamente.