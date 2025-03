Durante la mattinata di ieri, presso la sede dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità di Palermo, è stato firmato il nuovo contratto di servizio per il trasporto pubblico extraurbano in Sicilia. L’accordo, che entrerà ufficialmente in vigore il primo luglio, è stato affidato a quattro consorzi vincitori della gara pubblica, segnando un passo significativo nella riorganizzazione del settore.

L’assessore Alessandro Aricò sottolinea: “per la prima volta nella storia della nostra regione la gara si è svolta con una procedura a evidenza pubblica che ci ha consentito di scegliere le offerte migliori, non soltanto in termini economici ma anche di qualità e affidabilità. L’assegnazione dei quattro lotti del trasporto pubblico locale extraurbano è un grande risultato che coniuga efficienza e trasparenza, oltre a consentire un aumento delle percorrenze”.

Nuove tratte coperte

Il nuovo sistema di trasporto permetterà di coprire quasi 63 milioni di chilometri, con un incremento di oltre nove milioni rispetto alle previsioni iniziali del bando, favorendo così un collegamento più efficace anche per le zone interne dell’isola. A questo si aggiungeranno ulteriori 12 milioni di chilometri gestiti direttamente dall’Azienda Siciliana Trasporti (AST) tramite una formula di affidamento interno. Complessivamente, l’appalto ha un valore di 663 milioni di euro, con un risparmio di circa 154 milioni rispetto alla cifra iniziale prevista. La concessione avrà una durata di nove anni, permettendo alle aziende di pianificare investimenti a lungo termine per il potenziamento del servizio.

Nuovi lotti di assegnazione

I lotti di assegnazione del servizio sono stati suddivisi per bacini territoriali. Il primo, che riguarda le province di Palermo e Trapani, è stato affidato al Consorzio Trasporti Siciliani Nord, in collaborazione con il Consorzio Stabile Siciliano Mobilità. Il secondo, relativo alle province di Catania, Ragusa e Siracusa, sarà gestito dal Consorzio Stabile Siciliano Mobilità Est, in partenariato con il Consorzio Trasporti Siciliani Sud. La provincia di Messina rientra invece nel terzo lotto, assegnato al Consorzio Trasporti Siciliani Nord insieme al Consorzio Siciliano Mobilità Nord. Infine, il quarto lotto, che comprende Agrigento, Caltanissetta ed Enna, è stato aggiudicato al Consorzio Stabile Siciliano Mobilità Sud con il Consorzio Trasporti Siciliani Sud.

Autobus più moderni

L’innovazione tecnologica rappresenta un altro punto chiave di questo rinnovo del servizio. I nuovi autobus introdurranno diversi miglioramenti, tra cui un design uniforme per tutti i mezzi, display a LED per indicare il percorso, distributori automatici di snack e bevande, toilette a bordo per le tratte più lunghe e schermi TV per l’intrattenimento dei passeggeri. Inoltre, verrà implementato un avanzato sistema di tracciamento GPS che permetterà di monitorare in tempo reale la posizione dei mezzi e segnalare eventuali ritardi tramite un’applicazione per smartphone, garantendo così una comunicazione più efficiente con i viaggiatori. Un ulteriore aspetto positivo di questa operazione riguarda il risparmio sui costi burocratici. La stipula del contratto, gestita direttamente dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, ha permesso alle aziende vincitrici di evitare oltre un milione di euro in spese notarili.

L’assessore Aricò così conclude: “puntiamo a un sistema di trasporto pubblico locale extraurbano sempre più moderno, in grado di garantire sicurezza e comfort ai passeggeri. Stiamo compiendo un grande sforzo per modernizzare il sistema, guardando anche alla sostenibilità ambientale. Con la certezza delle concessioni, il sistema delle aziende di trasporto pubblico potrà pianificare ed effettuare nei prossimi anni importanti investimenti per ammodernare le flotte, con l’acquisto di mezzi green”