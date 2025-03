Ritorna anche per il 2025 il tanto atteso Salone dell’Orientamento dell’Università di Catania. Un’importante occasione di incontro e informazione rivolta a studentesse e studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, e a tutte le persone già in possesso di un diploma che intendono intraprendere un percorso accademico o trasferirsi da un altro ateneo. L’edizione 2025 si svolgerà dall’8 al 10 aprile presso il CUS di Catania. Durante le tre giornate si potrà assistere a diversi incontri tematici, presentazioni, stand informativi e laboratori interattivi.

Chi potrà partecipare

L’iniziativa ha l’obiettivo di accompagnare i futuri universitari in una scelta più consapevole e informata. D’altronde durante le giornate del Salone sarà possibile conoscere da vicino i corsi di laurea, incontrare docenti, tutor e studenti già iscritti, approfondire le modalità di accesso ai vari dipartimenti, i servizi per il diritto allo studio, le opportunità internazionali e gli sbocchi professionali.

L’evento è pensato per:

studenti del quarto o quinto anno di scuola secondaria di secondo grado;

chi ha già una laurea (o sta per finire il proprio percorso) e vuole iscriverti a un corso magistrale;

studia in un altro ateneo e desidera trasferirti all’Università di Catania.

Di cosa si tratta e come verrà strutturato

Durante il Salone dell’Orientamento dell’Università di Catania si avrà l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva pensata per facilitare la scelta universitaria. Si potrà veder con i proprio occhi l’ampia offerta formativa dei corsi di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico. Inoltre si potrà parlare direttamente con docenti, tutor e studenti già iscritti, che saranno a disposizione per raccontare la loro esperienza e rispondere a ogni domanda. Inoltre, esperti dell’orientamento saranno disponibili per colloqui individuali.

Inoltre vi sarà uno stand pensato per spiegare tutti i servizi e alle agevolazioni offerte dall’Università di Catania: borse di studio, aiuto per studenti disabili o aiuti per i fuori sede.

Non mancheranno laboratori del Progetto OUI (Orientamento Universitario Integrato), pensati per offrirti un assaggio concreto del mondo universitario attraverso attività interattive e pratiche. Inoltre, per chi è interessato alle prospettive occupazionali post-laurea, potrà confrontarsi con gli esperti di placement dell’Ateneo.

Sarà inoltre possibile scoprire la Scuola Superiore di Catania, il centro di alta formazione dell’Università, che offre percorsi di eccellenza e residenzialità agli studenti più meritevoli.