Lavoro Catania: tre importanti aziende cercano nuovo personale per le loro sedi di Catania. Le nuove offerte di lavoro provengono da: Carpisa, Eurospin e Zangaloro. Si tratta di tre posizioni diverse, che permetteranno ad ognuno di poter scegliere quella più giusta per la propria persona ed i propri interessi. Di seguito tutti i requisiti e come candidarsi per ogni posizione proposta.

Lavoro Catania, Carpisa

Il negozio di Catania di Carpisa cerca un addetto/a alla vendita, che si occuperà di accoglienza del cliente, controllo del prodotto e allestimento vetrine.

Viene richiesta un’esperienza precedente nel settore di retail, una buona predisposizione ai rapporti con il pubblico, buone capacità organizzative e relazionali, orientamento al cliente e ai risultati, predisposizione al lavoro di gruppo, flessibilità e disponibilità al lavoro su turni, nei week-end e nei festivi.

Lavoro Catania, Eurospin

Eurospin è alla ricerca di nuove risorse da inserire presso il proprio Bistrò “Sapore di Stelle” di Catania. L’obiettivo è quello di addetti alla sala attraverso un percorso professionale per poi inserirli nel loro team! L’opportunità si rivolge a candidati appassionati del mondo della ristorazione, desiderosi di mettersi in gioco in un ambiente dinamico e giovanile.

Chi entrerà a far parte del team sarà guidato passo dopo passo nelle attività quotidiane della sala, con l’obiettivo di acquisire le competenze necessarie per gestire al meglio il servizio e creare un clima di fiducia e accoglienza nei confronti della clientela. Le mansioni principali includono: l’accoglienza dei clienti, la sistemazione dei tavoli e il servizio al bar e in caffetteria.

Per candidarsi è preferibile essere in possesso di un diploma ad indirizzo alberghiero e mostrare affidabilità, serietà, un atteggiamento positivo nei confronti del cliente e buone doti relazionali. È richiesta inoltre una certa flessibilità, spirito di adattamento e una buona capacità di comunicazione. Costituiranno un valore aggiunto la residenza in zone limitrofe al punto vendita e la disponibilità di un mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro.

Lavoro Catania, Zangaloro

Zangaloro Meat Factory è alla ricerca di nuove risorse da inserire all’interno del proprio team per entrambe le sedi situate nel centro commerciale Le Porte di Catania e nel parco commerciale I Portali di San Giovanni La Punta. La selezione è rivolta a candidati interessati a ricoprire il ruolo di addetti e addette al banco, con esperienza pregressa nel settore e una forte predisposizione al lavoro a contatto con il pubblico.

La figura ricercata dovrà dimostrare competenze nella gestione della cassa e degli ordini, oltre a una buona conoscenza delle normative HACCP. Tra le principali responsabilità vi è: il mantenimento dell’ordine e della pulizia degli spazi, la presa in carico degli ordini dei clienti e, per la sede situata presso I Portali, anche la gestione del servizio di caffetteria. È richiesta inoltre una naturale predisposizione al lavoro di squadra, unite a buone doti comunicative e relazionali.

L’opportunità prevede un contratto part-time a tempo determinato, con possibilità di lavorare su turni.